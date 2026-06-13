ترقب لبناني لاتفاق إيران والولايات المتحدة وتطورات المفاوضات مع إسرائيل

في ظل ترقب دولي لاتفاق إيران والولايات المتحدة، تستعد إسرائيل لوقف العمليات في جنوب لبنان ضمن الاتفاق المرتقب، فيما تنتقد لبنان المماطلة الإسرائيلية.

في ظل الترقب الدولي لإبرام الاتفاق النهائي بين إيران و الولايات المتحدة بعد أربعة أشهر من الحرب، تتحول الأنظار نحو لبنان حيث تشير تقارير إعلامية إسرائيل ية إلى أن الجيش ال إسرائيل ي يستعد لوقف عملياته العسكرية هناك.

فقد نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إن الجيش يستعد لاحتمال إصدار القيادة السياسية تعليمات بوقف التقدم البري في جنوب لبنان، وذلك ضمن الاتفاق الجاري بلورته بين واشنطن وطهران. وأوضحت المصادر ذاتها أن الجيش لن ينسحب من المنطقة الآمنة جنوبي لبنان في إطار الاتفاق مع إيران، وهو ما سيتم مناقشته خلال المحادثات المقبلة.

ومن المقرر أن تُعقد الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن في الثاني والعشرين من يونيو الجاري، بهدف مناقشة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الجولة الأولى. وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه الجنوب اللبناني دفع ثمن الحرب بفعل النزوح والدمار واتساع رقعة التوغلات العسكرية الإسرائيلية. وقد وجهت الحكومة اللبنانية اتهامات لإسرائيل بالمماطلة ورفض تقديم تنازلات حقيقية، مما يعكس حالة من الإحباط إزاء المسار التفاوضي.

واعتبر دبلوماسيون ومراقبون أن ما تم التوصل إليه في الجولة الرابعة لا يرقى إلى مستوى الاتفاق النهائي، بل يندرج في إطار إعلان مبادئ يتضمن وقفاً مشروطاً لإطلاق النار. وأشارت المصادر إلى أنه رغم الضغوط الأمريكية، فإن الجانب الإسرائيلي ورغم موافقته الأولية لا يبدي استعداداً لتقديم أي تنازلات للبنان. ويرى المحللون أن التفاهم الأخير حول وقف إطلاق النار والمنطقة التجريبية جاء نتيجة ضغوط مباشرة مارستها الولايات المتحدة على الطرف الإسرائيلي.

واتفق لبنان وإسرائيل على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية السيطرة الحصرية على الأراضي، مع استبعاد جميع الجهات المسلحة غير التابعة للدولة. وجاء هذا الاتفاق وفقاً لما ورد في البيان الثلاثي المشترك الذي صدر عقب الجولة الرابعة من المفاوضات مطلع يونيو. وفي هذا السياق، يعيش أهالي القرى الحدودية حالة من القلق والترقب، حيث أن استمرار العمليات العسكرية يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.

المنظمات الدولية تدعو إلى ضرورة حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، في وقت يزداد فيه عدد النازحين داخلياً مع اشتداد القصف المتبادل. وعلى الصعيد السياسي، تبرز تساؤلات حول جدية الأطراف في التوصل إلى سلام دائم، خاصة مع تنامي المطالب الداخلية في لبنان بضرورة تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة. ويشير مراقبون إلى أن الاتفاق المحتمل بين إيران والولايات المتحدة قد يشكل منعطفاً حاسماً في مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، لكن ما زال هناك الكثير من النقاط العالقة التي تحتاج إلى حلول مبتكرة.

ووسط هذه التعقيدات، يبدو المشهد في جنوب لبنان مرهوناً بتطورات إقليمية ودولية قد تساهم في تهدئة الأوضاع أو تفاقمها، مما يضع المنطقة على صفيح ساخن مجدداً





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