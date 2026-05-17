ترشيد ومجموعة التيسير تالكو تطلقان مشروعاً ريادياً للطاقة الشمسية لتعزيز الاستدامة الصناعية في الرياض

اتفاقية استراتيجية بين شركة ترشيد ومجموعة التيسير تالكو لإنشاء منظومة طاقة شمسية بسعة 4.5 ميجاواط في الرياض، لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية تماشياً مع مبادرة مدن خضراء ورؤية المملكة 2030.

في خطوة استراتيجية تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتسريع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أبرمت شركة ترشيد اتفاقية تعاون وثيقة مع شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية بهدف تطوير وتنفيذ مشروع متكامل لأنظمة الطاقة الشمسية .

يأتي هذا المشروع في إطار سعي الطرفين لتعزيز الاعتماد على الموارد المتجددة في القطاع الصناعي، وهو ما يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية المملكة لرفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة، مما يساهم بشكل مباشر في خفض البصمة الكربونية للمنشآت الصناعية الكبرى في منطقة الرياض. وتتمثل الرؤية الجوهرية لهذه الاتفاقية في دراسة وتصميم وإنشاء منظومة متطورة للطاقة الشمسية تعمل على تزويد المرافق الصناعية التابعة للمجموعة بالطاقة النظيفة، وذلك من خلال استغلال مساحات شاسعة تصل إلى نحو 37 ألف متر مربع، وهو ما يبرز الطموح الكبير في تحويل المساحات غير المستغلة إلى مصادر منتجة للطاقة الصديقة للبيئة.

وعلى الصعيد الفني والتشغيلي، يهدف المشروع إلى دمج أنظمة الطاقة الشمسية الحديثة ضمن أربع منشآت صناعية تابعة لمجموعة التيسير تالكو، وبقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 4.5 ميجاواط. هذا التحول التقني لن يقتصر فقط على توفير الطاقة، بل سيمتد ليشمل رفع الكفاءة التشغيلية للمصانع من خلال تقليل تكاليف الطاقة التشغيلية طويلة الأمد وضمان استدامة الإمدادات الكهربائية.

كما أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، المعروفة بـ مدن، من خلال مبادرتها الطموحة مدن خضراء. تهدف هذه المبادرة إلى خلق بيئة صناعية متوازنة تجمع بين الإنتاج الاقتصادي والحفاظ على البيئة، عبر تشجيع أصحاب المصانع على تبني تقنيات الطاقة المتجددة وزيادة الغطاء النباتي داخل المناطق الصناعية، مما يحول هذه المدن إلى مراكز صناعية مستدامة تقلل من التلوث البصري والبيئي وتساهم في تحسين جودة الهواء.

من جانبه، شدد الأستاذ وليد بن عبدالله الغريري، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ترشيد، على أن هذه الاتفاقية ليست مجرد عقد تجاري، بل هي خطوة استراتيجية تترجم التزام الشركة بدفع عجلة التحول نحو الطاقة النظيفة في كافة القطاعات. وأوضح الغريري أن المشروع سيمكن القطاع الصناعي من تحقيق وفورات مالية مستدامة نتيجة لخفض استهلاك الطاقة التقليدية، وهو ما يعزز من التنافسية الاقتصادية للمصانع الوطنية.

وأضاف أن هذا التعاون بين شركة ترشيد ومجموعة التيسير تالكو يقدم نموذجاً يحتذى به في الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق رؤية مشتركة تهدف إلى بناء مستقبل صناعي يتسم بالكفاءة والاستدامة، بما يتوافق تماماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في خفض الانبعاثات الضارة وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. وفي سياق متصل، تسعى شركة ترشيد من خلال توسيع نطاق مشاريعها في مختلف المناطق والمجالات إلى دعم الأهداف الوطنية العليا في رفع كفاءة الطاقة.

إن تبني مثل هذه المشاريع يساهم في تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية الوطنية، خاصة في أوقات الذروة، ويوجه الموارد الطاقية نحو قطاعات تنموية أخرى. إن دمج الطاقة الشمسية في قلب العمليات الصناعية يثبت أن الاستدامة والربحية يمكن أن يسيروا جنباً إلى جنب، حيث تتحول التكاليف الرأسمالية الأولية إلى وفورات تشغيلية مستمرة على المدى البعيد.

وبهذا المشروع، تضع مجموعة التيسير تالكو نفسها في مقدمة الشركات الصناعية التي تتبنى المسؤولية البيئية، مما يعزز من مكانتها كشركة رائدة تلتزم بالمعايير العالمية للاستدامة الصناعية، ويسهم في تحقيق تطلعات المملكة في أن تكون مركزاً عالمياً للطاقة المتجددة والصناعات الخضراء التي تحترم البيئة وتدعم الاقتصاد الوطني





