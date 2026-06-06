ترشيح يحيى دياب سفيراً جديداً لسوريا في مصر بعد تحفظات سابقة على المرشح الأول

كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية عن اسم يحيى دياب كمرشح جديد لرئاسة البعثة الدبلوماسية السورية في القاهرة، وذلك استجابة للمخاوف المصرية ورغبة في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أعمق. وكانت مصر قد تحفظت على ترشيح محمد طه الأحمد سابقاً بسبب خلفياته السياسية. ويأتي هذا التطور في إطار محاولات لتجاوز العقبات الدبلوماسية بين البلدين، مع وجود بوادر إيجابية لقبول المرشح الجديد خلال ساعات.

تستمر التطورات في المشهد الدبلوماسي بين مصر و سوريا مع الكشف عن ترشيح سوري جديد لرئاسة البعثة ال دبلوماسية في القاهرة، بعد تحفظات مصر ية سابقة على المرشح الأول.

ووفقاً لمصادر مسؤولة، فإن يحيى دياب، عضو المكتب التنفيذي في التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية، هو المرشح الجديد الذي قدمته دمشق كرد على المخاوف المصرية ورغبة في تعميق العلاقات الثنائية. دياب لديه خبرة دبلوماسية سابقة في بعثات بكل من روما وأبوظبي والكويت وبلغراد، كما شغل منصب رئيس اللجنة النقابية في وزارة الخارجية السورية، وهو حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق.

التفاصيل الواردة تشير إلى أن الجانب السوري قدم قائمة بأسماء متعددة للبعثة الدبلوماسية في مصر، بما في ذلك اسم القاضي جمعة الدبيس العنزي، الذي شغل سابقاً منصب رئيس النيابة العامة في محافظة الرقة قبل انشقاقه عام 2012 والتحاقه لاحقاً بوزارة الخارجية السورية بعد سقوط نظام الأسد. هذه الخطوة تأتي في إطار محاولات سوريا لتجاوز العقبات الدبلوماسية مع مصر، حيث عبر المسؤولون السوريون عن تقديرهم لموقف مصر وحقها في اختيار المرشح المناسب، مع التأكيد على رغبة كاملة في تعميق العلاقات.

من جانبه، أكد مصدر مصري مسؤول أن الأمور "تسير في طريق اعتماد المرشح الجديد"، مشيراً إلى أن "الأمور تمضي بشكل طبيعي وجيد". يأتي هذا التطور في إطار تحركات دبلوماسية أوسع بين البلدين منذ سقوط نظام بشار الأسد، والتي بدأت باتصالات حذرة بسبب مخاوف مصرية أمنية، خاصة فيما يتعلق بملف المسلحين، قبل أن تتجه نحو تعاون اقتصادي.

وفي(NULL) أبريل الماضي، التقی الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره أحمد الشرع على هامش قمة عربية أوروبية في قبرص، حيث جري "حديث ودي" حول تعزيز التعاون. ويذكر أن تقارير سابقة كشفت عن تحفظات مصرية على ترشيح محمد طه الأحمد، الذي اعتذر لاحقاً رفعاً للحرج، مع تفهم تام للموقف المصري الذي يرى أن المرشح يجب أن تكون لديه خبرة دبلوماسية وسجل غير مثقل بخلافات سياسية.

المسؤولون المصريون السابقون يرون أن العلاقات ستظل حذera بسبب خلفية النظام الحالي، لكن هناك فرص للتعاون الاقتصادي، كما ت evidenced by استضافة دمشق الشهر الماضي ملتقى اقتصاديّا مصريّاً سوريّاً بمشاركة غرف تجارية والمال وأعمال بهدف بناء شراكات في التجارة والصناعة والخدمات وإعادة الإعمار





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