ترحيب دولي باتفاق السلام الأمريكي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز

أعربت دول غربية وأوروبية عن ترحيبها بالاتفاقuele بين الولايات المتحدة وإيران، الذي يأتي après وساطة باكستانية ويدعو إلى إنهاء العمليات العسكرية وإعادة فتح مضيق هرمز.assy

أعلنت دول غربية وأوروبية ترحيبها بالاتفاقuele بين الولايات المتحدة وإيران بعد إعلانه من قبل واشنطن طهران والوسيط الباكستاني مساء الأحد. وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن سروره بهذا الاتفاق وإعادة فتح مضيق هرمز ، مشيدا بالدور البناء الذي قامت به باكستان وقطر والسعودية وتركيا ودول أخرى في المنطقة.

كما رحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالاتفاق، واصفا إياه بأنه خطوة مهمة لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار وإعادة فتح المضيق، مؤكدا على ضرورة التزام إيران الكامل بتعهداتها النووية وعدم حيازتها لسلاح نووي أبدا. بدوره، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة ضمان إعادة فتح مضيق هرمز عاجلا ومن دون شروط، مشيرا إلى أهمية استئناف الملاحة البحرية دون قيود للاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي.

ومن ناحية، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام يقضي بإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما في ذلك لبنان. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اكتمال الاتفاق ورفع الحصار البحري. ومن جانبه، أشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن مراسم التوقيع ستعتقد الجمعة المقبل في سويسرا.

يذكر أن الحرب بدأت في 28 فبراير/شباط بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة، وتوصل الجانبان إلى هدنة مؤقتة في 8 أبريل/نيسان بوساطة باكستانية، لكن المفاوضات تعثرت بعد ذلك، وفرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية، وردت إيران بمنع مرور السفن في مضيق هرمز إلا بتنسيق معها. ثم تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة





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