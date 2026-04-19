ترحيب دولي واسع بتوقيع الميزانية الليبية الموحدة لعام 2026: خطوة نحو الاستقرار والازدهار

الدول الكبرى مثل السعودية ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا وأميركا ترحب بتوقيع الميزانية الليبية الموحدة لعام 2026، معتبرة إياها خطوة حاسمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في ليبيا. وتشمل الميزانية أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلاً لزيادة إنتاج الطاقة، وبنود رقابية تضمن الاستخدام الفعال للأموال، مما يسهم في دعم ازدهار الشعب الليبي وأمن الطاقة إقليميًا وعالميًا.

رحبت المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الإيطالية، ودولة قطر، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، في بيان مشترك، بتوقيع ليبيا على ميزانية موحدة لعام 2026، وهي الأولى منذ أكثر من عقد. هذه الخطوة، التي تمت في 11 أبريل، تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين قادة ليبيا في الغرب والشرق، وفقًا لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية.

أشادت الدول الموقعة بالمقاربة البناءة التي أدت إلى هذا الاتفاق، مؤكدة أنه سيعزز الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا. كما أكدت أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحدة سيساهم في تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، والحفاظ على قيمة الدينار الليبي والقدرة الشرائية للشعب، وتمكين تنفيذ مشاريع التنمية وجذب الاستثمارات الدولية، وتقوية المؤسسات الحيوية كالمصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة. وتتضمن الميزانية الموحدة، التي أشار إليها البيان، أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، بالإضافة إلى تمويل موجه لزيادة إنتاج الطاقة، وبنود رقابية لضمان الاستخدام الفعال للأموال. ومن المتوقع أن تسهم زيادة إنتاج النفط والغاز في ازدهار الشعب الليبي وتعزيز شراكاته الدولية، فضلاً عن دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي. وجددت الدول في بيانها دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) وخريطة الطريق التي وضعتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه. وحثت جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تقوم بها البعثة لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية، تؤدي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية. وأكدت الدول أن الاندماج الاقتصادي سيعزز المسار السياسي ويكمله، وأن من مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة، ذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحدة. يأتي هذا التطور الهام، الذي يعد الأول من نوعه منذ أكثر من 13 عامًا، بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي في 11 أبريل اعتماد الميزانية الموحدة، عقب اتفاق تم توقيعه بين ممثلين عن مجلسي النواب والدولة. وفي سياق متصل، أشار البيان إلى توقيع ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة على الاتفاق الموحد. كما يتزامن هذا الإنجاز مع تزايد الاهتمام الدولي بالملف الليبي، حيث تتجه الأنظار إلى إحاطة المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي في 22 أبريل، والتي من المتوقع أن تحمل مقاربات جديدة لحلحلة الأزمة الليبية. يأتي هذا في الوقت الذي تجدد فيه جامعة الدول العربية، عبر أمينها العام أحمد أبو الغيط، استعدادها لدعم ليبيا في مساعيها لتوحيد كلمة الأفرقاء، بينما تستمر الأزمة السياسية. كما تبرز محاولات ليبية لإعادة التوازن في العلاقات الخارجية، من خلال لقاءات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع أطراف فاعلة كروسيا وتركيا. وتشير تطورات أخرى إلى وجود صراعات على الصلاحيات داخل الغرب الليبي، بعد طلب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وقف وزير الخارجية المكلف بحكومة الوحدة طاهر الباعور عن مهامه. من ناحية أخرى، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين المستجدات ذات الاهتمام المشترك، بينما أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية، وكلف ولي العهد باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، بما في ذلك النظر في استحقاقهم للجنسية البحرينية





