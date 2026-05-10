ترحيل ناشطين دوليين من إسرائيل بعد محاولة كسر حصار غزة

سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترحل الناشطين سيف أبو كشك وتياغو أفيلا بعد اعتقالهما خلال مشاركتهما في أسطول الصمود الإنساني المتجه إلى قطاع غزة.

شهدت الساحة السياسية والحقوقية تطوراً جديداً مع إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية ترحيل اثنين من الناشطين الدوليين، وهما سيف أبو كشك، الذي يحمل الجنسية الإسبانية وهو من أصول فلسطينية، وتياغو أفيلا، الذي يحمل الجنسية البرازيلية.

جاء هذا القرار بعد فترة من الاحتجاز والتحقيقات المكثفة التي خضع لها الناشطان عقب اعتراض السفن التي كانت تقلهم في محاولة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. وقد وصفت الخارجية الإسرائيلية في بيان رسمي نشرته عبر منصة إكس هؤلاء النشطاء بأنهم محرضون محترفون، مؤكدة أن ترحيلهما يأتي بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والتحقيقات الأمنية اللازمة.

وشددت السلطات الإسرائيلية في خطابها على أنها لن تتساهل مع أي محاولة تهدف إلى خرق الحصار البحري الذي تصفه بالقانوني والمفروض على القطاع لأسباب أمنية، مما يعكس الإصرار الإسرائيلي على إبقاء السيطرة الكاملة على الممرات المائية المؤدية إلى غزة. وبالعودة إلى تفاصيل هذه الواقعة، فإن أبو كشك وأفيلا كانا جزءاً من تحالف دولي واسع شارك في ما يعرف بأسطول الصمود، وهو مبادرة إنسانية وسياسية ضمت أكثر من خمسين سفينة انطلقت من موانئ أوروبية مختلفة في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا.

كان الهدف الأساسي من هذه الرحلة هو تسليط الضوء على المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة وإيصال مساعدات طبية وغذائية وإغاثية ضرورية إلى السكان المحاصرين. ومع ذلك، فإن هذه الرحلة واجهت عائقاً كبيراً عندما قامت القوات البحرية الإسرائيلية باعتراض السفن في المياه الدولية قبالة السواحل اليونانية في الثلاثين من شهر أبريل الماضي. وفي حين تم نقل غالبية الناشطين إلى جزيرة كريت اليونانية حيث أطلق سراحهم لاحقاً، تم نقل أبو كشك وأفيلا قسراً إلى داخل الأراضي الإسرائيلية لإخضاعهم لاستجوابات مطولة.

وقد شهدت الأيام التالية صراعاً قانونياً في أروقة المحاكم الإسرائيلية، حيث طلبت الشرطة تمديد فترة احتجازهما لضمان استكمال التحقيقات، وهو ما وافقت عليه محكمة بئر السبع رغم الاستئنافات التي قدمها مركز عدالة الحقوقي للدفاع عن حقوق الناشطين. تضع هذه الحادثة العالم مرة أخرى أمام واقع مأساوي يعيشه سكان قطاع غزة، الذين يرزحون تحت حصار مشدد منذ عام ألفين وسبعة، وهو الحصار الذي تسيطر من خلاله إسرائيل على كافة نقاط الدخول والخروج.

ومع اندلاع الحرب الأخيرة في القطاع، تدهورت الأوضاع المعيشية بشكل كارثي، حيث شهد القطاع نقصاً حاداً في الإمدادات الأساسية من غذاء وماء ودواء، ووصل الأمر في بعض الفترات إلى منع دخول المساعدات بشكل شبه كامل، مما خلق حالة من المجاعة والانهيار الصحي. إن محاولات كسر الحصار عبر الأساطيل البحرية ليست مجرد تحركات سياسية، بل هي صرخة استغاثة دولية تهدف إلى الضغط على المجتمع الدولي للتدخل ووقف هذه المعاناة.

ويرى مراقبون أن ترحيل الناشطين دون توجيه اتهامات رسمية واضحة لهم يؤكد أن الهدف من الاعتقال كان ترهيب المشاركين ومنع وصول المساعدات، بدلاً من وجود جرم قانوني حقيقي. وفي ختام هذا المشهد، يظهر التباين الواضح في الروايات بين الجانب الإسرائيلي الذي يرى في هذه التحركات تحريضاً ومحاولة لزعزعة الاستقرار الأمني، وبين النشطاء والحقوقيين الذين يرون في الحصار جريمة حرب جماعية ضد ملايين البشر.

إن ترحيل سيف أبو كشك وتياغو أفيلا لا ينهي القصة، بل يضيف فصلاً جديداً إلى سلسلة من المواجهات بين المجتمع المدني الدولي والسياسات الأمنية الإسرائيلية المتشددة. سيبقى السؤال قائماً حول مدى فاعلية هذه الحملات في تغيير الواقع على الأرض، ولكن المؤكد أن هذه التحركات تنجح في إبقاء القضية الفلسطينية، وتحديداً مأساة الحصار في غزة، حاضرة في وجدان الرأي العام العالمي، وتجبر الدول على إعادة النظر في صمتها تجاه الأزمات الإنسانية المتفاقمة في المنطقة.

إن التمسك بمبادئ حقوق الإنسان والحرية في التعبير عن التضامن مع المظلومين يظل الدافع الأساسي خلف هذه المخاطرات التي يقدم عليها ناشطون من مختلف أنحاء العالم، مؤمنين بأن كسر الصمت هو الخطوة الأولى نحو كسر الحصار





