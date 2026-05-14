ترجمة أخبار مجلس التعاون الاستراتيجي بين تركيا وكازاخستان: اتفاقات وشركات، ومشاريع، ومذكرة تفاهمات

بعد الاجتماع السادس للمجلس الذي عقد في قصر الاستقلال في العاصمة الكازاخية أستانة، وقع الرئيسان "إعلان الصداقة والشراكة الأبدية بين جمهورية تركيا وجمهورية كازاخستان" وكذلك التوقيع على اتفاقية بين حكومتي البلدين بشأن تشجيع وحماية الاستثمار المتبادلة. كما شهدت المراسم توقيع اتفاقية مشتركة للمنح الدراسية بين وزارتي الثقافة والتعليم العالي في البلدين، إضافة إلى بيان نوايا لفتح مدرستين تابعتين لوقف المعارف التركية في كازاخستان. وفي الجانب الاقتصادي، وقعت شركة TAV Holding اتفاقية استثمار تتعلق بمطار ألماتي الدولي، بينما أبرمت شركة YDA اتفاقية تعاون مع شركة "سامروك ـ كازينا" الكازاخية لتمويل مشاريع بناء مستشفيات. كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية ومجمع التلفزيون والإذاعة التابع للرئاسة الكازاخية في المجال الإعلامي. وفي قطاع الطاقة، وقعت شركة كاز موناي غاز وشركة البترول التركية اتفاقيتي تعاون لتطوير مشاريع النفط والغاز وخدمات حقول النفط. وشملت الاتفاقيات كذلك مذكرة تفاهم بين مركز أستانة المالي الدولي ومركز إسطنبول المالي، إضافة إلى اتفاقية لإنشاء مشروع مشترك لإنتاج وصيانة الطائرات المسيّرة التركية من طراز "العنقاء" وكان رجب طيب أردوغان وصل إلى كازاخستان الأربعاء، على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

بعد الاجتماع السادس للمجلس الذي عقد في قصر الاستقلال في العاصمة الكازاخية أستانة، وقع الرئيسان "إعلان الصداقة والشراكة الأبدية بين جمهورية تركيا وجمهورية كازاخستان" وكذلك التوقيع على اتفاقية بين حكومتي البلدين بشأن تشجيع وحماية الاستثمار المتبادلة.

كما شهدت المراسم توقيع اتفاقية مشتركة للمنح الدراسية بين وزارتي الثقافة والتعليم العالي في البلدين، إضافة إلى بيان نوايا لفتح مدرستين تابعتين لوقف المعارف التركية في كازاخستان. وفي الجانب الاقتصادي، وقعت شركة TAV Holding اتفاقية استثمار تتعلق بمطار ألماتي الدولي، بينما أبرمت شركة YDA اتفاقية تعاون مع شركة "سامروك ـ كازينا" الكازاخية لتمويل مشاريع بناء مستشفيات. كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية ومجمع التلفزيون والإذاعة التابع للرئاسة الكازاخية في المجال الإعلامي.

وفي قطاع الطاقة، وقعت شركة كاز موناي غاز وشركة البترول التركية اتفاقيتي تعاون لتطوير مشاريع النفط والغاز وخدمات حقول النفط. وشملت الاتفاقيات كذلك مذكرة تفاهم بين مركز أستانة المالي الدولي ومركز إسطنبول المالي، إضافة إلى اتفاقية لإنشاء مشروع مشترك لإنتاج وصيانة الطائرات المسيّرة التركية من طراز "العنقاء" وكان رجب طيب أردوغان وصل إلى كازاخستان الأربعاء، على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين





TRTArabi / 🏆 9. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Turkey Kazakhstan President Declaration Friendship Partnership Investment Education Media Economy Energy TAV Holding YDA Samruk-Kazyna Kazakstan Turkey Erdogan Cooperation Strategic Council Media Financial Energy TAV Holding YDA Samruk-Kazyna Kazakstan Turkey Erdogan Cooperation Strategic Council

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

إطلاق صندوق SBI السعودي للمؤشرات المتداولةأعلنت شركة 'GTN'، و'SBI Holding' إطلاق صندوق SBI السعودي للمؤشرات المتداولة (ETF)- صندوق مؤشرات متداولة رائد مخصص للاستثمار في سوق الأسهم السعودية ومدرج في بورصة طوكيو. ويمثل هذا الصندوق إنجازًا مهمًا لأنه يمثل أول صندوق مؤشرات متداولة يركز حصريًا على الأسهم السعودية ويتاح للمستثمرين اليابانيين.

Read more »

تحالف بقيادة 'الزاهد' السعودية يعرض الاستحواذ على 'بارلوورلد' الجنوب أفريقيةتقدمت وحدة تابعة لـ'مجموعة شركات الزاهد' السعودية وشركاؤها المحليون بعرض للاستحواذ على جميع أسهم شركة 'بارلوورلد' (.Barloworld Ltd) في جنوب أفريقيا. أعلنت 'بارلوورلد'، في بيان اليوم الأربعاء، أن تحالفاً يضم شركة 'جلف فالكون القابضة' (.Gulf Falcon Holding Ltd)، وهي وحدة مملوكة بالكامل لـ'الزاهد'، و'إنتشا' (.

Read more »

'علي بابا' تعلن عن نموذجها الأحدث للذكاء الاصطناعيأعلنت شركة Alibaba Group Holding الصينية عن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد QwQ-32B، الذي طوّرته لمنافسة DeepSeek الشهير.

Read more »

'سال' توقع اتفاقية للاستحواذ على 'Aviapartner Liège' البلجيكيةأعلنت شركة سال السعودية العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية اليوم توقيع اتفاقية مشروطة للبيع والشراء مع Aviapartner Belgium NV وAviapartner Holding NV، بهدف الاستحواذ على 100% من حصصهما في رأسمال Aviapartner Liège SA.

Read more »

تحقيق في حريق مصنع بجمهورية التشيك تبنته جماعة 'فصيل الزلزال'تحقق السلطات التشيكية في حريق بمصنع ومستودع تابعين لشركة LPP Holding المتخصصة في التقنيات المرتبطة بالطائرات المسيرة، والذي تبنته جماعة 'فصيل الزلزال'. تطالب الجماعة الشركة بقطع علاقاتها مع شركة 'إلبيت سيستمز' وتهدد بنشر وثائق سرية إذا لم يتم الاستجابة. وتزعم الجماعة أنها تستهدف الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

Read more »

'تينسنت' و'علي بابا' تواجهان تباطؤ النمو مع ارتفاع تكاليف الذكاء الاصطناعيمن المرجح أن تتأثر أرباح شركتي "تينسنت هولدينغز" (Tencent Holdings) و"علي بابا غروب هولدينغ" (Alibaba Group Holding) بارتفاع الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي واحتدام المنافسة داخل السوق الصينية، بعد الإطلاق اللافت لنموذج "V4" التابع لشركة "ديب سيك" (DeepSeek).

Read more »