ترامب يهدد إيران بالإبادة وانهيار جنديين أمريكيين في المغرب خلال مناورات 'الأسد الإفريقي'

هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إيران بالإبادة إذا هاجمت السفن الأمريكية، بينما فقد جنديان أمريكيان خلال مناورات 'الأسد الإفريقي' في المغرب. وفي الوقت نفسه، نفى أمين عام حزب الله وجود وقف لإطلاق النار في لبنان، مع استمرار التوترات في المنطقة.

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تصريح حصري لشبكة فوكس نيوز أن إيران ستتعرض للإبادة التامة إذا هاجمت السفن الأمريكية المشاركة في عملية 'حرية الملاحة' في مضيق هرمز.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي تهديدات للحرية التجارية في المنطقة، مشددًا على أن الرد سيكون حاسمًا وقاطعًا. وفي سياق متصل، قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في خطاب له، إن لبنان لا يزال يتعرض للعدوان الإسرائيلي المستمر، ونفى وجود أي وقف لإطلاق النار، مؤكدًا رفض حزب الله أي اتفاقات حول إنشاء منطقة عازلة أو 'خط أصفر' على الحدود.

من جهة أخرى، أفادت شبكة CBS نقلا عن مصدر في البنتاغون أن اثنين من الجنود الأمريكيين فقدا خلال مناورات 'الأسد الإفريقي' في المغرب، وربما لقيا حتفهما غرقًا في المحيط الأطلسي. وذكر المصدر أن المجموعة العسكرية كانت في نزهة برية خلال أوقات فراغها خارج أوقات التدريب الرسمية، حين سقط أحد الجنود من صخرة شاهقة مباشرة في مياه المحيط.

وما إن حاول زميله إنقاذه حتى اجتاحته موجة عاتية على الفور، فيما خاض جندي ثالث محاولة إنقاذ فاشلة قبل أن يُفلح في الوصول إلى الشاطئ سباحةً، ليغدو الشاهد الوحيد على الحادثة. وكانت السلطات قد نفت في وقت سابق أي صلة للحادثة بعمل إرهابي أو أمني مدبر، مشيرة إلى أن الجنديين شوهدا آخر مرة بالقرب من صخرة ساحلية مجاورة لميدان التدريب في منطقة.

وتواصل عمليات البحث بمشاركة واسعة من القوات المغربية والأمريكية، إذ تجوب المنطقة طائرات وطائرات مروحية وطائرات مسيرة، فيما يمشط غواصون عسكريون ومتسلقون التضاريس الصخرية الوعرة، في ظل تعبئة ما وصفته السلطات بـ'الموارد البشرية والتقنية الضخمة' لإنجاح العملية. وأعلنت القيادة الأمريكية في إفريقيا 'إفريكوم' اليوم الأحد عن فقدان اثنين من الجنود الأمريكيين يوم أمس من المشاركين في مناورات 'الأسد الأفريقي 2026' المقامة في دولة المغرب.

وأعلن الجيش المغربي يوم الاثنين، انطلاق الدورة 22 من مناورات 'الأسد الإفريقي' (African Lion) بمشاركة 41 دولة بينها الولايات المتحدة، في حدث يُعد الأكبر من نوعه في القارة الإفريقية. وتأتي هذه التمارين العسكرية السنوية بهدف تعزيز التعاون الأمني بين الدول المشاركة، وتطوير قدرات القوات المسلحة في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة. وفي السياق نفسه، أكدت مصادر عسكرية أن المناورات تشمل تدريبات مشتركة على الأرض والبحر والجواء، مع التركيز على عمليات مكافحة الإرهاب والعمليات الإنسانية.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة توترًا متزايدًا، خاصة مع تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، بالإضافة إلى استمرار الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، والذي يؤثر بشكل مباشر على استقرار المنطقة





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ترامب إيران الأسد الإفريقي المغرب حزب الله

United States Latest News, United States Headlines