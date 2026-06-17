ترامب يدافع عن حق إيران في الاحتفاظ ببعض الصواريخ الباليستية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن تأييده لاحتفاظ إيران بجزء من ترسانتها الصاروخية خلال مفاوضات إعادة فتح مضيق هرمز، مشيراً إلى أن دولاً أخرى تمتلك صواريخ مماثلة.

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، يوم الأربعاء، عن السماح ل إيران بالاحتفاظ بترسانتها الكبيرة من الصواريخ الباليستية أثناء مناقشة الاتفاق الناشئ مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمجموعة الدول السبع في فرنسا، حيث أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستعمل مع حلفاء الخليج لمعالجة القضايا التي لا تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك برنامج الصواريخ التقليدية. لكنه أشار إلى أن طهران ستظل تمتلك بعض الصواريخ الباليستية، مبررا ذلك بأن دولا أخرى مثل السعودية وقطر تمتلكها، وأنه من الظلم حرمان إيران من هذا الحق





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