ترامب ونظريات المؤامرة: من سرقة الانتخابات إلى المسيح الدجال

تحليل لتصاعد نظريات المؤامرة المحيطة بشخصية دونالد ترامب، بما في ذلك اتهامات حول تدخل إسرائيل ومحاولات الاغتيال، وكيف يستغل ترامب هذه النظريات ويواجه ردود فعل متزايدة من حلفائه السابقين.

بعد أن بدأ مسيرته السياسية في الحزب الجمهوري بادعاءات كاذبة حول مكان ولادة الرئيس باراك أوباما، أمضى دونالد ترامب عقدًا من الزمن يروج لنظريات جامحة حول 'سرقة' انتخابات عام 2020، وأكل المهاجرين الهايتيين لحيوانات الناس الأليفة، وما شابه ذلك.

سعى ترامب إلى كسب حلفاء ساعدوه في الترويج لتلك النظريات، وغالبًا ما أقنعوا العديد من مؤيديه. بينما انقلب عدد قليل نسبيًا من حلفاء ترامب البارزين عليه بسبب الحرب الإيرانية وقضايا أخرى، فإنّ أغلب من انقلبوا عليه ينتمون إلى صفوف مؤيديه الأكثر ميلًا لنظريات المؤامرة، مثل مارغوري تايلور غرين وتاكر كارلسون وغيرهم من المؤثرين. إحدى هذه النظريات، التي اكتسبت زخمًا مؤخرًا، هي وجود شبهة حول محاولة اغتيال ترامب عام 2024 في بتلر، بنسلفانيا، ما يوحي باحتمالية كونها مدبرة.

وتزعم نظريات أخرى أن الرئيس مدين لإسرائيل أو حتى 'مُخترق' بطريقة ما؛ وأن ولاء ترامب وإدارته للجمهوريين مشكوك فيه؛ بل وحتى أنه قد يكون المسيح الدجال. لا يوجد دليل حقيقي على وجود أي عمل إجرامي، لكن ما يثير قلق ترامب هو أن بعض هذه النظريات يبدو أنها تكتسب رواجًا، ولو جزئيًا، على مواقع التواصل الاجتماعي. وتُعدّ نظريات بتلر الأكثر شيوعًا في الوقت الراهن، رغم أنها غالبًا ما تُطرح في إطار طرح الأسئلة فقط.

جو كينت، الذي استقال مؤخرًا من منصبه كمسؤول رفيع في إدارة ترامب لمكافحة الإرهاب، أشار لكارلسون إلى أن التحقيقات في قضية بتلر قد تعرّضت للتضييق بشكلٍ مُريب. غرين، عضوة الكونغرس الجمهورية السابقة، قالت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنها لا تُصنّف بتلر على أنها 'خدعة'، لكن هناك الكثير من الأسئلة التي تستحق إجابات علنية. جو روغان، مقدم بودكاست 'تجربة جو روغان'، أشار إلى مثل هذه التساؤلات، وذهب زميله تيم ديلون إلى حدّ القول: 'أعتقد أن الأمر ربما كان مدبرًا'.

في غضون ذلك، ربط كارلسون وكانديس أوينز هذه التساؤلات بإسرائيل، مركزًا بشكل موسع على الدولة اليهودية وواجهان اتهامات بمعاداة السامية. كارلسون أشار إلى أن كينت قد يكون محقًا في أن عدم إجراء تحقيق أكثر شمولًا مع بتلر يُظهر نفوذ إسرائيل على الحكومة الأمريكية. المتهم بمحاولة الاغتيال، توماس ماثيو كروكس، لم يترك أدلة ورقية تُذكر، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي خلص إلى أنه تصرف بمفرده.

من المتوقع أن تتضمن نظريات أخرى مماثلة إسرائيل، لا سيما فكرة أن ترامب مُخترق أو خاضع لسيطرة الدولة اليهودية. كارلسون شبّه ترامب بالعبد، قائلاً: 'أشعر بالأسف تجاهه، كما أشعر تجاه جميع العبيد. إنه ليس حراً في هذه اللحظة'. ثيو فون، مُقدّم بودكاست سابق، اقترح أن ترامب كان تحت سيطرة إسرائيل.

القومي الأبيض، نيك فوينتيس، فصّل نظرية مؤامرة مفادها أن جيه دي فانس قد تم تنصيبه نائباً للرئيس ليكون أداةً في يد قوى نافذة في قطاع التكنولوجيا. سارة بالين، المرشحة السابقة لمنصب نائب الرئيس، أعادت نشر تعليقات فوينتيس. قرار ترامب بالظهور في برنامج أليكس جونز المليء بنظريات المؤامرة كان إعلان نوايا واضح. جونز يستخدم الآن هذه النظريات ضد ترامب بعد خلافه معه.

ثمّة نظرية أخرى بدأت تكتسب زخمًا، وهي أن ترامب قد يكون المسيح الدجال. يبقى أن نرى ما سيؤول إليه مصير تلك النظريات. قادة الحزب الجمهوري التزموا الصمت في ظل تصاعد المشاعر المعادية لإسرائيل، وقد يتمنون لو أنهم تصدوا لها بقوة أكبر





