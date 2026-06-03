تعرف على تفاصيل تعيين بيل بولت، رئيس فاني ماي وفريدي ماك، في منصب مدير الاستخبارات الوطنية بالإنابة، وخلفيته التجارية، ودوره السياسي لدعم ترامب، ومقارنة بخبرته المحدودة في الأمن القومي.

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تعيين بيل بولت في منصب مدير الاستخبارات الوطنية بالإنابة، بعد استقالة تولسي غابارد. ويشغل بولت حالياً منصب مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان ورئيس مجلس إدارة شركتي فاني ماي وفريدي ماك، وهما كيانان حكوميان بارزان في قطاع التمويل العقاري.

ووصف ترامب بولت بأنه يمتلك خبرة واسعة في إدارة القضايا الحساسة، وضمان أمن واستقرار الأسواق، مؤكداً أنه سيستمر في أداء مهامه الحالية بالتزامن مع منصبه الجديد. elius تعود خلفية بيل بولت إلى عالم الأعمال والاستثمار، حيث هو حفيد ويليام جيه بولت مؤسس شركة بولت جروب لبناء المنازل. بعد تخرجه من جامعة نورث وسترن، أسس شركته الاستثمارية الخاصة بولت كابيتال بارتنرز عام 2011.

وعلى الرغم من أن تعيينه العام الماضي كمدير للوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان منحه صلاحيات تنظيمية واسعة على قطاع الرهن العقاري، إلا أن خبرته المباشرة في ملفات الأمن القومي تبقى محدودة وفقاً لتحليلات إعلامية. وقد لعب بولت دوراً سياسياً نشطاً في دعم أجندة ترامب، حيث حث وزارة العدل على متابعة قضايا ضد خصوم سياسيين للرئيس السابق.

كما كانoundingolaire في الضغط من أجل إقالة ليزا كوك، حاكمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي عينها بايدن، ووجه انتقادات علنية ضد سيناتور ديمقراطي بارز ومدعية عامة.stateName أن الاستقالة المفاجئة لغابارد في mayo/مايو، والتي أبلغتها شخصياً لترامب في اجتماع المكتب البيضاوي، جاءت بسبب إصابة زوجها بنوع نادر من سرطان العظام، وقد حددت نهاية يونيو كموعد أخير لمغادرة المنصب. في سياق آخر، أعلنت قوة دفاع البحرين عن اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ ومسيرات إيرانية استهدفت أعياناً مدنية، في حادثة تعكس توترات إقليمية مستمرة





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