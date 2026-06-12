ترامب يصف تصريحات وزير الخارجية الإيراني بالإيجابية ويتوقع توقيع الاتفاق قريبًا

الرئيس الأمريكي السابق يقدّر تصريحات عباس عراقجي حول الاتفاق مع إيران، ويطالب بطهران توضيحًا علنيًا بشأن الأصول المجمدة، في حين تشير مصادر إلى موافقة داخلية في طهران ولكن دون تأكيد موافقة المرشد الأعلى.

صرّح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مقابلة مع موقع "أكسيوس" الإخباري أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الخارجية ال إيران ي عباس عراقجي بشأن الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران "إيجابية للغاية"، مضيفًا أنه يتوقع توقيع الاتفاق في عطلة نهاية الأسبوع أو في أقرب يوم عمل يليه، وهو الاثنين.

وبيّن ترامب أن هذا التقييم ينبع من إشارات واضحة من الجانب الإيراني، رغم أن تفاصيل الاتفاق لا تزال سرية وغير معلنة للجمهور. وأكد أن أي نجاح في إبرام الاتفاق سيسهم في تخفيف التوترات في المنطقة ويعزز فرص التعاون الاقتصادي بين الطرفين، خاصةً في ما يتعلق بإطلاق الأصول المجمدة التي تعود إلى إيران منذ عقود.

وخلال المكالمة، طلب ترامب من طهران توضيحًا علنيًا بعد تقارير نشرتها وسائل إعلام إيرانية رسمية تدّعي أن إيران ستحصل على مليارات الدولارات فور توقيع الاتفاق، وهو ما انتقده بشدة في وقت سابق قائلاً إن هذه التصريحات تُثير توقعات غير واقعية وتُضخم الفوائد الاقتصادية المتوقعة. وأضاف الرئيس أن الجانب الإيراني قد "اعتذر سراً" عن نشر معلومات مضللة، لكنه لم يوضح آلية توصيل هذه الرسالة إلى البيت الأبيض أو القنوات التي استُخدمت لنقلها.

وقد أثار هذا الغموض تساؤلات حول مدى شفافية المفاوضات والضغوط الداخلية التي قد تواجهها كل من الجانبين. من جانب آخر، نقل "أكسيوس" عن مصدرين مطلعين أن مسودة الاتفاق قد حظيت بموافقة مستويات رفيعة داخل الطهران يوم الخميس، لكنه من المحتمل أن لا تكون قد نالت بعد موافقة المرشد الأعلى علي خامنئي. وأشار المصدران إلى أن العملية ما زالت في مرحلة مراجعة داخلية، وأنه لا يزال هناك نقاش حول بعض البنود الحساسة، مثل آليات رفع العقوبات وإعادة فتح القنوات المصرفية.

وفي ختام الحديث، حث عارضو الاتفاق في وسائل الإعلام على الامتناع عن التكهن بمحتوى المسودة قبل إتمام العملية، مشددين على أن أي تسريبات غير رسمية قد تشوّش مسار المفاوضات وتؤدي إلى تأخير توقيع الاتفاق النهائي. إن التطورات الأخيرة تشير إلى اقتراب مرحلة حاسمة قد تغير ميزان القوى في الشرق الأوسط وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإقليمي، لكن نجاح هذه الخطوة سيعتمد على قدرة الطرفين على تخطي الخلافات المتجذرة وإدارة الضغوط الداخلية والخارجية





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