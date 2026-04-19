ترامب يلوح بتهديدات قاسية لإيران ويفتح الباب لمحادثات جديدة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن جولة محادثات جديدة مع إيران، لكنه يجدد تهديداته بتدمير البنية التحتية في حال عدم قبول عرض واشنطن، بينما تشهد المنطقة تصعيدًا في التوترات بشأن الملف النووي ومضيق هرمز.

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، عن قرب انطلاق جولة جديدة من ال محادثات ، مشيرًا إلى أن وفدًا سيصل إلى إسلام آباد مساء الغد لبدء المفاوضات. وشدد ترامب على أن واشنطن تقدم 'اتفاقًا عادلًا ومعقولًا للغاية'، معربًا عن أمله في أن يقبله الجانب ال إيران ي. وفي حال رفض العرض، وجه تهديدًا صريحًا بتدمير 'كل محطة كهرباء وكل جسر في إيران '. هذا التصريح يأتي في وقت حساس، وقبل أيام قليلة من انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار المعمول به حاليًا.

وفي سياق متصل، أشار كبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، إلى أن المحادثات الأخيرة التي جرت مع الولايات المتحدة قد شهدت بعض التقدم، إلا أن خلافات جوهرية لا تزال قائمة حول الملف النووي الإيراني وأهمية مضيق هرمز.

وقد أعادت طهران، يوم السبت، إغلاق مضيق هرمز بعد فتحه لساعات محدودة في اليوم السابق. وأوضحت السلطات الإيرانية أن هذا الإغلاق هو رد فعل مباشر على استمرار الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، واصفة هذا الحصار بأنه خرق صريح لوقف إطلاق النار.

من جانبه، أكد المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، على جاهزية البحرية الإيرانية لتلقين أعدائها 'هزائم مريرة جديدة'، مما يعكس التصعيد الخطابي المتبادل.

وعلى الصعيد العسكري، كشف مجيد موسوي، قائد القوات الجوفضائية في 'الحرس الثوري' الإيراني، عن تسارع وتيرة تحديث وتزويد منصات الإطلاق بالصواريخ والطائرات المسيرة في إيران، مشيرًا إلى أن هذه العمليات تتم حاليًا بوتيرة أسرع مما كانت عليه قبل اندلاع التوترات مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

يُذكر أن هذه التطورات تأتي في ظل وضع إقليمي ودولي متوتر، وتشهد المنطقة تصاعدًا في الحرب الكلامية والإجراءات المتبادلة بين إيران والقوى الغربية، مما يزيد من احتمالات تفاقم الأزمة





