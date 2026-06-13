ترامب يعلن توقيع اتفاق محتمل مع إيران وافتحان مضيق هرمز بعده

الولايات المتحدة وإيران على وشك التوقيع على اتفاقية تشمل فتح مضيق هرمز وإزالة المخزون النووي الإيراني، بدعم باكستان كوسيط وتفاعل دولي من بريطانيا.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إن توقيع اتفاق محتمل مع إيران سيجري غداً الأحد، وأضاف أن فتح مضيق هرمز سيحدث مباشرة بعد التوقيع.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" أن "من المقرر توقيع الاتفاق غداً، ومباشرة بعد التوقيع سيتم فتح مضيق هرمز للجميع". وشدد على أن الولايات المتحدة ستسعى للتخلص من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب عبر عملية دقيقة، مؤذناً بأنه "عند هدوء الأوضاع سندخل ونستخرج الغبار النووي المدفون بعمق تحت جبال الجرانيت باستخدام قاذفات B‑2 وطيارينا الماهرين، ثم نخفيّفه وندمّره سواء في إيران أو في الولايات المتحدة".

كما حذر ترامب طهران من ضرورة تنفيذ الاتفاق بسرعة تحت طائل "عواقب وخيمة" في حال عدم الالتزام، مؤكداً أن "لنا بديلًا جاهزًا إذا اضطررنا لاستخدامه مرة أخرى". تأتي تصريحات ترامب بعد أن أعلنت باكستان، التي تلعب دور الوسيط، أن الطرفين الأمريكي والإيراني على وشك التوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى أن مراسم التوقيع ستجرى غداً الأحد، في حين أبدى طهران تحفظاته بشأن موعد التوقيع.

كتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على "إكس" أن "نحن أقرب إلى اتفاق سلام من أي وقت مضى"، مؤكدًا أن باكستان تستعد لتوقيع إلكتروني فوري بعد الاتفاق يليه محادثات فنية خلال الأسبوع المقبل. من جانبه، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي لوكالة إرنا بأن "الموعد لا يزال غير محدد، لن يكون غداً، وربما يكون في الأيام المقبلة".

رغم ذلك أعلن مسؤول أمريكي كبير أن الطرفين توافقا على نصوص معينة، ومن المتوقع أن تُوقع واشنطن على اتفاق مبدئي خلال الأيام القليلة القادمة حسبما نقلت رويترز. أظهر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تفاؤله بحلول اتفاقية محتملة، معلنًا أن "مذكرة تفاهم إسلام آباد أقرب من أي وقت مضى" وأنها ستُوقع وتُعلن بمجرد استكمال المراحل النهائية من المفاوضات، مؤكدًا أن ذلك قد يحدث خلال الأيام القادمة.

وأوضح أن مسودة الاتفاق تنص على إنهاء الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية وتحديد آلية لإدارة مضيق هرمز بعد إغلاقه من قبل طهران منذ بدء الصراع. تشير مصادر إيرانية إلى أن التفاهم يتضمن وقفًا فوريًا ودائمًا للأعمال القتالية، بما في ذلك في لبنان، يليه ستون يومًا من المفاوضات حول القضايا النووية وإلغاء العقوبات الأمريكية بالكامل.

وفقًا لتقارير رويترز، ستُعيد الولايات المتحدة تحرير مليارات الدولارات من أصول إيران المجمدة وتُعطي إعفاءات من العقوبات على صادراتها النفطية مقابل فتح مضيق هرمز، إضافة إلى إقرار أن الاتفاق سيغطي أيضًا مسألة لبنان. ومع ذلك، يجادل المسؤولون الأمريكيون بأن إيران وافقت على "تدمير وإزالة المواد النووية" وتفكيك البرنامج النووي، مع تأخير تحرير الأموال المجمدة حتى التزامها بالشروط.

يُقدّر المسؤول الأمريكي فرصة توقيع الاتفاق بين 80% و85%، ولكنه معترف بأنها ليست مضمونة بنسبة 100%، ويضيف أن "لم نصل إلى الخط النهائي بعد، لكننا قريبون جدًا". في الوقت نفسه، أبلغت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تعرض ناقلة لتقصف مجهول قبالة سواحل عُمان دون وقوع ضرر بالطاقم أو أضرار بيئية، بينما ناقش رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع ترامب سبل إنهاء الصراع مع إيران، مؤكداً استعداد لندن لدعم أي اتفاق سلام والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان نجاحه





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