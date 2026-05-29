ترامب يصرح: واشنطن هزمت إيران ولديها كل الأوراق في المفاوضات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يكون جيدا للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية توصلت إلى مسودة اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، لكنه ينتظر التوقيع النهائي. تطرق ترامب إلى التطورات في المنطقة بما في ذلك الوضع في مضيق هرمز وإطلاق النار التحذيري قرب بندر عباس، كما أدان المتحدث الإيراني العمليات الأمريكية. إضافة إلى ذلك، أعلنت واشنطن حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكة تمويل الحرس الثوري.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن واشنطن لديها كل الأوراق لأنها هزمت إيران مشددا على أن أي اتفاق مع إيران مرهون بتحقيق صفقة جيدة للولايات المتحدة.

وتأتي تصريحاته بينما توصل المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون إلى مسودة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما لكنها ما زالت تنتظر توقيع ترامب النهائي في ظل استمرار التوتر. ونقلت قناة فوكس نيوز عن ترامب قوله إن الأسطول البحري الإيراني اختفى كليا وسلاح الجو اختفى تماما ولو لم نقصف إيران بقاذفات بي2 قبل 9 أشهر لكان لديهم الآن سلاح نووي. وشدد على أن أي اتفاق مع إيران مرهون بتحقيق صفقة جيدة للولايات المتحدة وهذا هو خطنا الفاصل.

وقال ترامب هناك أخذ ورد في مفاوضاتنا مع الإيرانيين وهم مفاوضون جيدون للغاية. ويهدف الاتفاق المؤقت إلى تجنب مواجهة مباشرة وفتح الباب أمام مفاوضات أوسع حول البرنامج النووي الإيراني مع تضمينه بنودا لجعل الملاحة في مضيق هرمز حرة ومن دون قيود أو رسوم. واتهم ترامب القيادة الإيرانية بأنها تفاوض من رمقها الأخير مشيرا إلى أن طهران فرضت حظرا على الإنترنت واستخدمت تكتيكات المماطلة لمحاولة انتظار انتهاء فترة إدارته مراهنين على المشتتات السياسية مثل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقبلة.

ورفض ترامب هذا التوجه قائلا إنه لا يهتم بالانتخابات النصفية عندما يتعلق الأمر بنزع السلاح النووي العالمي لافتا إلى تدهور الاقتصاد الإيراني وانهيار العملة تحت وطأة العقوبات ومعتبرا أن طهران تراهن على كسب الوقت حتى تغير المعادلة السياسية في واشنطن. أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي العمليات الأمريكية التي انتهكت وقف إطلاق النار في مناسبات عديدة والخطاب التهديدي الموجه ضد سلطنة عمان.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي إطلاق نار في محيط منطقة بندر عباس ومضيق هرمز مشيرة إلى أن البحرية الإيرانية ربما أطلقت طلقات تحذيرية على بعض السفن. وأعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكة تمويل الحرس الثوري الإيراني والجهاز العسكري الإيراني في إطار حملة الغضب الاقتصادي





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ترامب إيران المفاوضات النووية العقوبات الأمريكية مضيق هرمز

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

العدل: مركز المصالحة حقق التوافق بين الأزواج في 60 ألف طلب | صحيفة المواطن الإلكترونيةالعدل: مركز المصالحة حقق التوافق بين الأزواج في 60 ألف طلب حقق مركز المصالحة نجاحات اجتماعية بالوصول إلى التوافق بين الأزواج في أكثر من 60 ألف طلب متعلق

Read more »

باحثة: 60% تعرضوا لأعراض تنفسية بسبب العطور | صحيفة المواطن الإلكترونيةباحثة: 60% تعرضوا لأعراض تنفسية بسبب العطور أكدت الباحثة في هيئة الغذاء والدواء مشاعل الرشيد، أن 60% تعرضوا لأعراض تنفسية بسبب العطور ودهن العود الأكثر

Read more »

أكثر من 60 فنانًا على 8 مسارح يُحيون ثاني أيام ميدل بيست | صحيفة المواطن الإلكترونيةأكثر من 60 فنانًا على 8 مسارح يُحيون ثاني أيام ميدل بيست يٌحيي أكثر من 60 فنانًا على 8 مسارح فعاليات اليوم الثاني من فعالية ميدل بيست المقامة ضمن فعاليات موسم

Read more »

60 شركة ناشئة من حول العالم تشارك في منتدى الاستثمار | صحيفة المواطن الإلكترونية60 شركة ناشئة من حول العالم تشارك في منتدى الاستثمار تشارك نحو 60 شركة ناشئة من جميع أنحاء العالم في أعمال منتدى الاستثمار في الشركات الناشئة الذي يُقام من 21

Read more »

ضبطُ 60 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي بعدة مناطق | صحيفة المواطن الإلكترونيةضبطُ 60 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي بعدة مناطق ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (60) مخالفًا لنظام البيئة؛ (48) مواطنًا و(11) مقيمًا من الجنسية

Read more »

إتاحة التظلم على رخص المعلمين خلال 60 يومًا | صحيفة المواطن الإلكترونيةإتاحة التظلم على رخص المعلمين خلال 60 يومًا أتاحت هيئة تقويم التعليم للمعلمين والمعلمات التظلم على نتائج الرخصة المهنية خلال 60 يوماً من تاريخ إيداع نتيجة

Read more »