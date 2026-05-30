ترامب يواصل الحصار على إيران رغم وجود يورانيوم عالي التخصيب غير المتضرر

محسن رضائي ينتقد ترامب لتخليه عن الدبلوماسية، والولايات المتحدة تؤكد جاهزيتها لاستئناف العمليات ضد إيران في ظل وجود كميات كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب غير متأثرة بالهجمات

أكد محسن رضائي، مستشار المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة" من خلال استمرار الحصار البحري على إيران وتقديم مطالب غير معقولة في المفاوضات الجارية.

جاءت تصريحات رضائي في سياق تصعيد التوترات بين واشنطن وطهران بعد ثلاث أشهر من اندلاع النزاع الذي أرخى ضوءه على أركان الشرق الأوسط وأثر سلباً على الاقتصاد العالمي. وفي الوقت نفسه، أكدت الولايات المتحدة أن لديها القدرة على استئناف العمليات العسكرية ضد إيران إذا لزم الأمر، مشيرةً إلى تخزينها لمجموعة واسعة من الأسلحة ذات التقنية العالية وكذلك الذخائر التقليدية، وذلك بحسب ما صرح به وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث خلال مشاركته في حوار شانغريلا للدفاع في سنغافورة.

يُعتقد أن كمية ضخمة من اليورانيوم عالي التخصيب الموجودة في منشآت إيران النووية لم تتأثر بالهجمات الجوية التي شنّتها إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو الماضي، وهو ما يُعَدّ أكبر مصدر قلق للولايات المتحدة قبل أي مفاوضات نووية محتملة. تفيد التقارير بأن مواقع التخصيب الثلاثة التي كانت تعمل قبل الهجوم لا تزال تحت الأرض، بينما تم تدمير الموقع السطحي بشكل واضح.

وتُشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران لا تزال تملك ما يقارب 440.9 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، إلى جانب 6024.4 كيلوجرام بتركيز 5%، وهو ما يُعادل ما يكفي لصنع عشرة أسلحة نووية إذا تم رفع مستوى التخصيب إلى 90%. من جانب آخر، شددت الحكومة الأمريكية على عدم توقيع أي اتفاق مع طهران ما لم تستوفِ جميع شروطها، رغم أن البيت الأبيض يقترب من اتخاذ قرار نهائي بشأن المستقبل الدبلوماسي للعلاقات مع إيران.

في خضم هذه الأجواء المتوترة، أعلن نائب رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن السلطات الأمريكية ستستجيب لطلبات التأشيرات الخاصة بلاعبي المنتخب الإيراني المتجه إلى كأس العالم خلال هذا الأسبوع. يأتي هذا الإجراء في إطار محاولة للتقليل من حدة التوتر الرياضي والسياسي المتصاعد بين الجانبين، بينما تستمر القواعد الأمريكية في مراقبة المخزون النووي الإيراني وتؤكد جاهزيتها لاستئناف أي عمليات في حال ارتاءت الظروف





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الإيران الولايات_المتحدة الدبلوماسية اليورانيوم_العالي_التخصيب ترامب

United States Latest News, United States Headlines