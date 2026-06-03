ترامب يضغط على دول الخليج للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم وسط رفض عربي

يدعو ترامب الدول العربية للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم كجزء من الاتفاق النووي مع إيران، لكن دول الخليج تبدي مقاومة شديدة بسبب الحرب في غزة والمخاوف الأمنية.

في سياق مساعيه لإنهاء الحرب مع إيران ، أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جدلاً واسعاً بتصريحه الذي دعا فيه الدول العربية، بما فيها السعودية وقطر، بالإضافة إلى باكستان وتركيا، إلى اعتبار الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم واجباً عليها.

وتعتبر هذه الاتفاقيات، التي تم توقيعها خلال ولايته الأولى، خطوة تطبيع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، وقد تم الإشادة بها كواحدة من أبرز إنجازات ترامب في السياسة الخارجية. ومع ذلك، فإن هذا الاقتراح واجه معارضة شديدة في منطقة الخليج، حيث لا تزال آثار الحرب مع إيران تثير المخاوف الأمنية وتكبد الدول الخليجية خسائر فادحة. تعيش العلاقات الأمريكية مع المنطقة حالة من التوتر بسبب الحرب، التي تسببت في تكاليف باهظة وأثارت مخاوف حلفاء الولايات المتحدة.

وباتت الشعوب العربية أقل استعداداً من أي وقت مضى لقبول تطبيع العلاقات مع إسرائيل، خاصة بعد حملتها العسكرية في غزة. يعتبر الكثيرون إسرائيل دولة تزعزع استقرار المنطقة بقدر ما تفعل إيران. ويشير المحللون إلى أن سكان الخليج يشعرون بخيبة أمل تجاه الولايات المتحدة، معتقدين أن واشنطن تهتم بحماية إسرائيل أكثر من حمايتهم.

في اتصال هاتفي في 23 مايو، أبلغ ترامب قادة السعودية وقطر وباكستان وتركيا أن انضمامهم إلى اتفاقيات إبراهيم يجب أن يكون إلزامياً كجزء من الاتفاق النووي الإيراني الجاري التفاوض عليه. وقد أكدت الإمارات العربية المتحدة علاقاتها الأمنية مع الولايات المتحدة وإسرائيل بعد أن تعرضت لأكثر من 2800 صاروخ ومسيرة خلال الحرب، وهو عدد يفوق بكثير ما تعرضت له إسرائيل نفسها.

واصل ترامب الضغط على الدول الأخرى عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، داعياً السعودية وقطر إلى التوقيع الفوري على الاتفاقيات، معتبراً أن من لا يفعل ذلك سيُتهم بسوء النية. ومع ذلك، من غير المرجح أن تستجيب السعودية وقطر لهذه الدعوة، حيث أبدتا معارضة ضمنية. لطالما أكدت الرياض أنها لن توافق على التطبيع إلا إذا تم إيجاد مسار واضح نحو إقامة دولة فلسطينية.

أما الدوحة، التي توسطت بين إسرائيل وحماس، فلا تنوي الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، وتصر على أن أي تواصل مع إسرائيل يجب أن يركز على حل القضية الفلسطينية. كما رفضت الكويت التعليق على تصريحات ترامب، متمسكة بمقاطعتها الطويلة الأمد لإسرائيل. ويؤكد ترامب أن مبعوثيه يتحدثون مع قادة المنطقة حول التطبيع، معتبراً أن هذه الدول مدينة للولايات المتحدة بذلك.

يقول المحللون إن الولايات المتحدة كانت لديها فرصة أفضل لدمج إسرائيل في المنطقة بعد حرب الخليج عام 1991، عندما استغلت حسن النية لعقد مؤتمر سلام في مدريد. لكن السياق الحالي مختلف تماماً، حيث يشعر سكان الخليج بالإحباط من الحرب مع إيران، ويعتبرون أن ترامب يضغط عليهم لدفع ثمن سياسي باهظ. وتخشى الدول الخليجية من رد فعل شعبي عنيف إذا قامت بالتطبيع مع إسرائيل في ظل الأوضاع الراهنة.

وقد كانت العديد من الدول العربية تنظر إلى إسرائيل كشريك محتمل لمواجهة إيران، وكادت السعودية أن تطبع العلاقات في عام 2023 قبل هجمات حماس. ومنذ عام 2024، تعاونت الرياض وحكومات عربية أخرى مع إسرائيل والولايات المتحدة أمنياً لمواجهة التهديدات الإيرانية. لكن يبقى من غير المرجح أن تقدم أي دولة خليجية على خطوة التطبيع الرسمي في الوقت الحالي، خوفاً من العواقب السياسية والأمنية





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