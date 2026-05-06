ترامب يوقف مؤقتا مرافقة السفن عبر هرمز ويؤكد تقدم المفاوضات مع إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إيقاف مؤقت لعملية مرافقة السفن عبر مضيق هرمز، مؤكدا التقدم في المفاوضات مع إيران، بينما انخفضت أسعار النفط في أعقاب تصريحاته، وتقلبت العملات العالمية.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إيقاف مؤقت لعملية مرافقة السفن عبر مضيق هرمز ، مؤكدا التقدم المحرز في المفاوضات مع إيران نحو التوصل إلى اتفاق شامل.

جاء هذا البيان بعد إعلان وزير الخارجية ماركو روبيو أمس الثلاثاء عن تحقيق الولايات المتحدة لأهدافها العسكرية في حملة الضغط على إيران، مشيرا إلى عدم رغبتها في مزيد من التصعيد. وانخفضت العقود الآجلة للنفط الأمريكي صباح الأربعاء بأكثر من دولارين للبرميل، حيث تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى ما يقرب من 100 دولار للبرميل، بحسب وكالة رويترز.

وقال كايل رودا، المحلل الكبير في كابيتال دوت كوم، إن الإشارات الصادرة من الولايات المتحدة تشير إلى عدم اهتمامها باستئناف الأعمال القتالية، لكنه أضاف أن هذه ليست أخبارا إيجابية بالكامل، حيث لا يزال المضيق مغلقا، مما يشير إلى استمرار الضغط التصاعدي على أسعار النفط، وهو ما قد يسبب قلقا جديدا للأسواق في المستقبل. وفي الوقت نفسه، استقر اليورو عند 1.1714 دولار، وسجل الجنيه الإسترليني 1.35685 دولار، وارتفع كلاهما بنحو 0.2 بالمئة حتى الآن خلال اليوم.

وبلغ سعر الدولار الأسترالي 0.7208 دولار بارتفاع يقارب 0.4 بالمئة في التعاملات المبكرة، بينما صعد الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.5905 دولار. وانخفض مؤشر الدولار 0.01 بالمئة إلى 98.299. وأشار المحللون إلى أن هذه التقلبات في الأسواق تعكس التوتر الجاري بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أن أي تطور في المفاوضات قد يؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط والعقود الآجلة.

ومن المتوقع أن تستمر هذه التقلبات حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين، مما قد يؤدي إلى استقرار الأسواق أو مزيد من الاضطرابات حسب طبيعة الاتفاق. وفي السياق نفسه، أكدت مصادر دبلوماسية أن المفاوضات ما زالت جارية، لكن لا تزال هناك عدة نقاط عالقة تحتاج إلى حل قبل التوصل إلى اتفاق شامل. ومن بين هذه النقاط، قضية رفع العقوبات الأمريكية عن إيران، والتي تعتبر أحد الشروط الرئيسية لإتمام الصفقة.

كما أن هناك مخاوف من أن يؤدي أي فشل في المفاوضات إلى تصاعد التوتر في المنطقة، مما قد يؤثر على أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات المائية في العالم





