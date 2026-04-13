ترامب يروج لسياساته الضريبية ويتطرق إلى قضايا إيران في تجمع انتخابي

عقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجمعًا انتخابيًا للترويج لسياساته الضريبية، خاصةً تلك المتعلقة بالإكراميات، في محاولة لتعزيز فرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي القادمة. تطرق ترامب خلال التجمع إلى قضايا أخرى، بما في ذلك الحرب مع إيران، في محاولة لإظهار موقفه الحازم تجاه القضايا الخارجية والداخلية في آن واحد. وقد أثار هذا التجمع تساؤلات حول التوازن بين السياسة الداخلية والخارجية في أجندة ترامب.

وفقًا لشبكة سي إن إن، سأل ترامب الصحفيين: ألا يبدو هذا مدبرًا؟، ثم أمضى نحو 15 دقيقة في الإجابة على أسئلة تتعلق بالحرب مع إيران .

اعتبرت الشبكة أن الهدف من هذا التجمع يتمثل في الترويج لبنود ضمن قانون جمهوري يقضي بتقليص الضرائب على الإكراميات، وهو ما يأمل ترامب والجمهوريون أن يعزز فرصهم في انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/ نوفمبر.

لكن الحدث كشف أيضًا عن الجهد الذي يبذله البيت الأبيض للتوفيق بين السياسة الداخلية والحرب في إيران في آن واحد.

يعتزم ترامب زيارة ولايتي نيفادا وأريزونا لاحقًا هذا الأسبوع للترويج لسياساته الضريبية، مستأنفًا بذلك نشاطه الميداني الذي كان مستشاروه يرونه أساسيًا لحشد الناخبين قبل أن يتراجع منذ الهجوم على إيران في أواخر شباط/ فبراير.

ركز ترامب على الإشادة بسياسة إلغاء الضرائب على الإكراميات، مسلطًا الضوء على تأثيرها الإيجابي على العاملين. في هذا السياق، قالت عاملة التوصيل، التي تُعرف باسم جدة DoorDash واسمها الحقيقي شارون سيمونز، إن هذه السياسة ساعدت عائلتها بشكل كبير.

وقد حاول ترامب، في إحدى اللحظات، تحويل النقاش إلى قضايا أخرى، مثل مشاركة النساء المتحولات جنسيًا في الرياضات النسائية، لكن العاملة رفضت الخوض في هذا الأمر، مؤكدةً على تركيزها على مسألة الإكراميات.

يبدو أن هذا الحدث قد أظهر ازدواجية في أجندة ترامب، حيث سعى إلى استغلال القضايا الداخلية لتعزيز شعبيته مع محاولة إظهار موقف حازم تجاه إيران في الوقت نفسه.

هذا التوازن الدقيق يمثل تحديًا كبيرًا للبيت الأبيض، خاصة في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة.





