ترامب يهدد بتدمير البحرية الإيرانية ويؤكد السيطرة على مضيق هرمز

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات حادة ضد إيران، متوعداً بتدمير ما تبقى من بحريتها، ومؤكداً السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، ورفضه عرضاً إيرانياً لفتحه. يأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري متزايد بين البلدين.

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من التصريحات القوية والمثيرة للجدل بشأن إيران ، حيث توعد بتدمير ما تبقى من قوتها البحرية، وزعم تحقيق هزيمة كاملة للقوات المسلحة ال إيران ية.

أكد ترامب السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، مبرراً رفضه عرضاً إيرانياً لفتح المضيق بأنه كان سيوفر لطهران مكاسب مالية كبيرة. وصف ترامب البحرية الإيرانية بأنها تتكون من 'بعض الزوارق الصغيرة' التي ستتعرض للتدمير أيضاً، مشيراً إلى احتمال إعادة تسليح إيران خلال فترة التوقف الأخيرة. كما ادعى أن الجيش الإيراني قد 'هزم تماماً' وأن الإيرانيين يفتقرون إلى قيادة واضحة.

وأضاف أن القوات الإيرانية المسلحة قد 'دُمرت بالكامل'، وأن بحريتها وقوتها الجوية قد 'دُمرا تماماً'، مؤكداً أنه قضى على إيران عسكرياً في الأسابيع الأولى من المواجهة ودمر 75% من أهدافها. فيما يتعلق بمدة الصراع، أوضح ترامب أنه لا ينبغي الاستعجال، مستشهداً بتجارب الولايات المتحدة الطويلة في حربي فيتنام والعراق. وأكد على إلغاء الاتفاق النووي مع إيران، معرباً عن رفضه السماح لطهران بامتلاك أسلحة نووية.

وشدد على السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، متهماً إيران بأنها محرومة من التعاملات التجارية بسبب الحصار المفروض عليها. وأوضح أنه رفض عرضاً إيرانياً لفتح المضيق مقابل 500 مليون دولار يومياً، مؤكداً أن المضيق سيفتح فقط عند التوصل إلى اتفاق أو حدوث تطورات أخرى. كما أشار إلى الأداء القوي لأسواق المال على الرغم من التوقعات السلبية. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة لا تخضع لأي ضغوط بشأن إيران وأن الحصار سيستمر حتى يتم التوصل إلى اتفاق.

وفي إشارة إلى إمكانية حدوث تحول دبلوماسي، ذكر ترامب أن الجانب الإيراني يبدي رغبة في إبرام صفقة وأن هناك اتصالات جارية، معرباً عن قراره بمنح طهران فرصة لحل صراعاتها الداخلية قبل البدء في المفاوضات. تأتي هذه التصريحات في ظل جمود ملاحي شبه كامل في مضيق هرمز وتصعيد عسكري غير مسبوق بين الولايات المتحدة وإيران.

وعلى الرغم من النبرة الانتصارية التي اتسمت بها تصريحات ترامب، إلا أن إشارته إلى منح طهران 'فرصة لحل صراعاتها الداخلية' ووجود 'اتصالات' تترك الباب مفتوحاً أمام سيناريو التفاوض. كما استبعد ترامب بشكل قاطع استخدام الأسلحة النووية ضد إيران، واصفاً السؤال حول هذا الاحتمال بأنه 'غبي'، ودعا إلى منع أي دولة من استخدام هذا السلاح.

بالإضافة إلى ذلك، وردت تقارير عن إجلاء بحار أمريكي من تايلاند بعد تعرضه لإصابة من قبل قرد، وعن صعوبات مالية تواجه الدول الأوروبية، وإدانة البابا لقتل المتظاهرين في إيران، وردود فعل من الحرس الثوري الإيراني على تصريحات ترامب حول الانقسام الداخلي، وتأكيد إيران على وحدتها الثورية. كما تم تمديد الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران مع استمرار الحصار والانتهاكات في مضيق هرمز





