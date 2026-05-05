ترامب يصف المواجهات مع إيران بـ'الحرب المصغرة' ويبرر الهجمات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصف المواجهات مع إيران بأنها 'حرب مصغرة' ويدافع عن الهجمات التي شنتها بلاده، معتبراً أنها 'خطوة صحيحة'.

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات قوية حول التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة و إيران ، واصفًا المواجهات الجارية بأنها 'حرب مصغرة' ومدافعًا عن الهجمات التي نفذتها بلاده ضد إيران باعتبارها 'خطوة صحيحة'.

جاءت هذه التصريحات في خطاب ألقاه ترامب من البيت الأبيض مساء الاثنين، حيث بالغ في التقليل من القدرات العسكرية الإيرانية، مدعيًا أن إيران تفتقر إلى أسطول بحري قوي، وسلاح جو فعال، وأنظمة دفاع جوي متطورة، ورادارات حديثة، وقادة أكفاء، وحتى أبسط المقومات العسكرية. وأضاف ترامب أن الإيرانيين 'ليس لديهم شيء'. وقد أثار هذا التصريح انتقادات واسعة، حيث يعتبره مراقبون مبالغة كبيرة وتجاهلاً للحقائق على الأرض.

فإيران تمتلك قوة عسكرية كبيرة ومتنامية، بما في ذلك صواريخ باليستية متطورة، وطائرات مسيرة، وقدرات بحرية لا يستهان بها. كما أن لديها حلفاء أقوياء في المنطقة، مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، الذين يمكنهم أن يلعبوا دورًا مهمًا في أي صراع محتمل. وواصل ترامب تبرير الهجمات الأمريكية على إيران، مشيرًا إلى أن الرؤساء السابقين للولايات المتحدة كان ينبغي عليهم اتخاذ هذا القرار منذ فترة طويلة.

وزعم أن الولايات المتحدة تخوض حربًا مع إيران منذ حوالي ستة أسابيع، وأنها تتحرك بشكل أسرع بكثير في إيران مقارنة بالحروب التي خاضتها في فيتنام والعراق وأفغانستان ودول أخرى. هذا التصريح يثير تساؤلات حول طبيعة هذه 'الحرب المصغرة' وما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط لتصعيد عسكري أكبر في المنطقة.

بدأت هذه المواجهات في 28 فبراير/شباط، حيث شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران ردًا على ذلك، قامت إيران بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما وصفته بالمواقع والمصالح الأمريكية في دول المنطقة. وفي 8 أبريل/نيسان، تم التوصل إلى هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية، لكن هذه الهدنة لم تدم طويلاً. ففي 11 أبريل، استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين، لكنها لم تسفر عن أي اتفاق ملموس. ونتيجة لذلك، تم تمديد الهدنة بناءً على طلب إسلام آباد، دون تحديد سقف زمني واضح.

هذا الوضع غير المستقر يثير مخاوف بشأن احتمال تجدد القتال في أي لحظة. وفي سياق منفصل، أعلنت شركة 'باسيفيك تكنولوجي' التركية عن توقيع اتفاقية لتصدير 100 ألف طائرة مسيرة، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالطائرات المسيرة كأداة عسكرية مهمة في العصر الحديث. هذه الصفقة قد تعزز القدرات العسكرية التركية وتزيد من نفوذها في المنطقة. التطورات الأخيرة تشير إلى أن المنطقة تشهد تصعيدًا خطيرًا في التوترات، وأن خطر اندلاع حرب شاملة يزداد يومًا بعد يوم.

ويتطلب ذلك جهودًا دبلوماسية مكثفة من جميع الأطراف المعنية لتجنب كارثة إنسانية واقتصادية. يجب على الولايات المتحدة وإيران إظهار ضبط النفس والعودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل سلمي لهذه الأزمة





