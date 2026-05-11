ترامب يوجه تحذيرات شديدة لإيران ويكشف عن استراتيجيته لضمان أمن الطاقة العالمي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن إيران ارتكبت خطأ استراتيجياً فادحاً، مشيراً إلى هشاشة وقف إطلاق النار وضرورة التوصل إلى اتفاق يضمن عدم امتلاك طهران لسلاح نووي، مع ربط ذلك بخفض أسعار الطاقة العالمية.

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث مثير للجدل بأن الجمهورية الإسلامية ال إيران ية قد وقعت في فخ خطأ استراتيجي جسيم حينما قامت بشن هجمات استهدفت دول الخليج العربي، معتبراً أن هذه الخطوة ستكون بداية النهاية لطموحات طهران الإقليمية التي سعت طويلاً لزعزعة استقرار المنطقة.

وأكد ترامب التزام إدارته الراسخ بتحقيق نصر كامل وشامل ينهي كافة التهديدات الإيرانية في الشرق الأوسط، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الحالي يمر بمرحلة حرجة جداً يمكن وصفها بأنها حالة إنعاش طبي، حيث لا تتجاوز فرص بقائه على قيد الحياة نسبة واحد بالمئة فقط. وأوضح أن الولايات المتحدة لن تتراجع عن نهجها في ممارسة أقصى درجات الضغط السياسي والاقتصادي والعسكري على طهران حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل يلبي كافة التطلعات الأمريكية ويضمن استقراراً طويل الأمد.

كما أشار بلهجة حازمة إلى أن العمليات الاستخباراتية والعسكرية الأمريكية نجحت في تصفية قادة إيرانيين بارزين من الصفين الأول والثاني، مما خلق حالة من الفراغ القيادي والاضطراب والتردد داخل أروقة صنع القرار في طهران، حيث بات الكثير من المسؤولين يخشون تولي مناصب قيادية عليا خوفاً من أن يصبحوا أهدافاً للضربات الأمريكية الدقيقة. وفيما يتعلق بالجانب الدبلوماسي وتعثر المفاوضات الجارية، وصف الرئيس الأمريكي المقترح الذي قدمته إيران مؤخراً لوقف إطلاق النار بأنه مقترح غبي تماماً ويفتقر إلى الحد الأدنى من الجدية والواقعية، مبرراً هذا الوصف بأن الرسالة الإيرانية أغفلت تماماً نقطة جوهرية ومحورية وهي التعهد الصريح والواضح بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي مدمر.

وأضاف ترامب أن الموقف الإيراني يتسم بالتناقض الصارخ والمراوغة، حيث تحاول طهران المناورة عبر تقديم وعود وهمية في البداية ثم التراجع عنها بمجرد تخفيف الضغوط، لافتاً إلى أن الإيرانيين اعترفوا ضمنياً في بعض المراسلات بإمكانية حصول الولايات المتحدة على المواد النووية ولكنهم اشترطوا ضرورة إزالتها، وهو أمر يراه ترامب غير مقبول جملة وتفصيلاً في إطار أي تسوية مستقبلية.

ومن الجانب العسكري والاستراتيجي، لفت الرئيس الأمريكي إلى أن تقارير الاستخبارات تشير إلى محاولات إيرانية حثيثة لتعزيز قدراتها القتالية وبناء قوة عسكرية هجومية في الأسابيع الأخيرة، مؤكداً في الوقت ذاته أن خطته التي تهدف إلى فرض حصار بحري وبري شامل على إيران كانت خطة عسكرية عبقرية ومحكمة تهدف إلى خنق القدرات العدائية ومنع وصول الإمدادات العسكرية، لضمان عدم قدرة طهران على تهديد الحلفاء في المنطقة أو المساس بالمصالح الحيوية للولايات المتحدة في المياه الدولية. وانتقل ترامب في حديثه إلى تحليل التداعيات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى وجود ارتباط وثيق ومباشر بين حل الأزمة الإيرانية واستقرار أسواق الطاقة العالمية التي تشهد تذبذبات حادة.

وأكد أنه بمجرد الانتهاء من تصفية مسألة إيران والوصول إلى تسوية تضمن الأمن والاستقرار المطلق، سيشهد العالم تراجعاً كبيراً وملحوظاً في أسعار الطاقة، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصادات الوطنية ويقلل من تكاليف المعيشة للملايين حول العالم. وفي سياق متصل، كشف ترامب عن تفاصيل محادثاته المرتقبة والمهمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، موضحاً أن ملفي الطاقة والأمن الإقليمي في إيران سيكونان على رأس أولويات هذه المباحثات رفيعة المستوى.

وأشار إلى أن الصين، وبالرغم من تحالفاتها السياسية مع إيران، إلا أن الرئيس شي جين بينغ يرغب بشدة في إيجاد حل جذري ونهائي لمشكلة مضيق هرمز، حيث تعاني السفن التجارية الصينية حالياً من صعوبات ومخاطر أمنية جسيمة تمنعها من المرور الآمن والسلس عبر هذا الممر المائي الحيوي الذي يمثل شريان الحياة للتجارة العالمية. وأكد ترامب أن تحقيق الاستقرار في مضيق هرمز يمثل مصلحة استراتيجية مشتركة بين واشنطن وبكين، مما قد يفتح الباب أمام تعاون دولي واسع لضمان تدفق إمدادات الطاقة دون أي انقطاع أو تهديد، وهو ما سيعزز من مكانة الولايات المتحدة كضامن أساسي للأمن العالمي ومحرك رئيسي للاستقرار الاقتصادي في القارة الآسيوية وبقية أرجاء المعمورة





