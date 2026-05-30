أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إبرام اتفاق مع إيران يراعي خطوط الحمراء لواشنطن، ويُعد جيدا فقط لل ولايات المتحدة . جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مسؤول في البيت الأبيض للأناضول، ردا على سؤال بشأن اجتماع الأمن القومي لبحث مستجدات ال اتفاق مع إيران .

وقال المسؤول الأمريكي الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن الاجتماع الذي عقد أمس الجمعة استغرق نحو ساعتين، وأنه سيكون جيدا فقط للولايات المتحدة ويراعي خطوطها الحمراء. جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل الماضي.

وأعلنت إيران في مارس الماضي إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي، فيما تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية. ومؤخرا، أعلن ترامب استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى





