ترامب يصف الولايات المتحدة بأنها تجري محادثات مع إيران لكنه يفضل السيطرة على جزيرة خرج، ويهدد بضربات جديدة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الولايات المتحدة بأنها تجري محادثات مع إيران لكنه يفضل السيطرة على جزيرة خرج التي تعد مركزًا رئيسيًا للبنية التحتية النفطية الإيرانية. كما هدد بضربات جديدة في حال لم تتراجع إيران عن قرار إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال اليوم الخميس إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع إيران لكنه أشار إلى أنه يفضل السيطرة على جزيرة خرج التي تعد مركزًا رئيسيًا للبنية التحتية النفطية ال إيران ية.

وأضاف ترامب خلال مقابلة مع شبكة FOX NEWS أنه يفضل عدم استهداف الجسور والمحطات الطاقة في إيران لكنه أشار إلى احتمال تنفيذ المزيد من الضربات خلال الساعات المقبلة. تصريحات ترامب تأتي في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن شنت واشنطن فجر الخميس موجة جديدة من الضربات على أهداف داخل إيران. ردت طهران بإعلان استهداف قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة كما أعلنت إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة وهددت باستهداف أي سفينة تحاول عبوره.

من جانبه قال الجيش الأمريكي إن الضربات الأخيرة استهدفت قدرات المراقبة العسكرية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي في أنحاء متفرقة من إيران ردًا على ما وصفه بـ”العدوان المستمر” من جانب طهران. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء العملية العسكرية بعد نحو أربع ساعات من انطلاقها عقب منتصف الليل بتوقيت طهران. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في عدة مدن من بينها سيريك وكرجان وبندر عباس وميناب وكرج بالقرب من مضيق هرمز بالإضافة إلى فارامين شمال البلاد قرب بحر قزوين.

في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف 18 هدفًا عسكريًا أمريكيًا في قواعد جوية بالكويت والبحرين بالإضافة إلى الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين. كما أعلن لاحقًا استهداف قاعدة الأزرق الجوية في الأردن لليلة الثانية على التوالي عبر إطلاق 12 صاروخًا باليستيًا باتجاه القاعدة الأمريكية





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