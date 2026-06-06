ترامب يصدر مذكرة رئاسية لتسريع استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات العسكرية والأمنية مع الحفاظ على الرقابة البشرية

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة رئاسية تهدف إلى تسريع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الجيش ووكالات الأمن القومي، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الرقابة البشرية وحماية الحريات المدنية. المذكرة موجهة لكبار المسؤولين بينهم وزيري الدفاع والأمن الداخلي ووزير العدل ومدير الاستخبارات الوطنية، وتطلب وضع إرشادات محدثة لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في المجالات العسكرية والأمنية. تأتي هذه الخطوة في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن دور الذكاء الاصطناعي في الأمن القومي والعمليات العسكرية، خاصة مع تزايد الاعتماد على هذه التقنيات في تحليل البيانات وتحديد الأهداف في ساحات القتال. تهدف المذكرة إلى تعزيز القدرات التكنولوجية الأمريكية مع طمأنة الرأي العام بوجود ضمانات كافية لمنع استخدام أنظمة ذكية دون إشراف بشري. تشمل التوجيهات طلب تقارير دورية، ووضع إطار عمل يضمن الشفافية والمساءلة، مع تقييم مستمر للأنظمة لضمان مطابقتها للقوانين المحلية والدولية. يطلب البيت الأبيض من المسؤولين تقديم خطة عمل مفصلة خلال 180 يوماً تتضمن مقترحات تشريعية وتدريب الشخصانيل على الاستخدام الأخلاقي. تشكل المذكرة محاولة للتوازن بين عصرنة القدرات الدفاعية واحترام القيم الديمقراطية، وتسلط الضوء على الأولوية المتزايدة التي توليها الإدارة للتكنولوجيا في المجال الدفاعي، مما قد يؤثر على المعايير العالمية في سباق التسلح التكنولوجي.

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مذكرة رئاسية تدعو الجيش ووكالات الأمن القومي إلى تسريع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الرقابة البشرية وحماية الحريات المدنية.

ووجهت المذكرة إلى عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزيرا الدفاع والأمن الداخلي، ووزير العدل، ومدير الاستخبارات الوطنية، مطالبة بوضع إرشادات محدثة لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في المجالات العسكرية والأمنية. وتأتي هذه المذكرة في سياق جديج دائم حول توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحساسة، إذ تشهد الولايات المتحدة مناقشات متزايدة داخل أوساط سياسية وعسكرية حول كيفية دمج هذه التقنيات في استراتيجيات الأمن القومي دون التعدي على الحقوق المدنية.

ويسعى ترامب من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز قدرات الولايات المتحدة التكنولوجية في المجال العسكري، مع محاولة طمأنة الرأي العام بأن هناك ضمانات كافية لمنع استخدام أنظمة ذكية دون إشراف بشري كافي. وتشمل التوجيهات الواردة في المذكرة، التي توجهت إلى وزير الدفاع جيمس ماتيس ووزير الأمن الداخلي كيرستjen نيلسن ووزير العدل جيف سيشنز ومدير الاستخبارات الوطنية دان كواتس، várias طلبات منها تقديم تقارير دورية على تقدم تنفيذ هذه الإرشادات.

كما تطلب المذكرة وضع إطار عمل يضمن الشفافية والمساءلة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة في مجالات مثل المراقبة، وتحليل الصور الجوية، وأنظمة الق Decisions الآلية. ويعكس هذا الطلب مخاوف متزايدة من خطر اعتماد آلات على اتخاذ قرارات قد تؤثر على أرواح المدنيين أو الجنود، خصوصاً في مناطق النزاع.

وفي حين أشاد البعض بالمذكرة باعتبارها خطوة ضرورية للحفاظ على التفوق التكنولوجي للولايات المتحدة، انتقد آخرون ما وصفوه بالنظرية الأخلاقية غير الكافية، محذرين من أن الإسراع في استخدام الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى عواقب غير مقصودة. ويستمر الجدل حول مستقبل الحروب الآلية، ودور الإنسان في loop العمراني، وضرورة وجود قوانين دولية تحظر أو تنظم استخدام أنظمةiqui الذاتية للoqui.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المذكرة تأتي بعد سلسلة من المبادرات الحكومية والخاصة الهادفة إلى وضع معايير أخلاقية وتقنية للذكاء الاصطناعي، مثل الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي الصادرة عن البيت الأبيض في عام 2019. غير أن هذه المذكرة相互 ثانية من نوعها من حيث تركيزها على التطبيقات العسكرية والأمنية مباشرة، مما يسلط الضوء على الأولوية المتزايدة التي توليها الإدارة الحالية للتكنولوجيا في المجال الدفاعي.

على صعيد متصل، بدأت وكالات مثل البنتاغون ووكالة الأمن القومي في تجربة أنظمة الذكاء الاصطناعي في عملياتelles necrosis حقيقية، من تحليل البيانات الضخمة إلى مساعدة القرار في غرف الحرب. غير أن هذه التجارب تثير أسئلة حول دقة الخوارزميات، وتحيزها المحتمل، وإمكانية اختراقها. لذلك، طالبت المذكرة بتقييم مستمر لتلك الأنظمة لضمان مطابقتها للقوانين المحلية والدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف.

ويجب على المسؤولين الذين خُصّصوا في المذكرة تقديم خطة عمل مفصلة خلال 180 يوماً، تتضمن مقترحات للتشريعات الضرورية، وتدريب الشخصانيل على استخدام هذه التقنيات بشكل أخلاقي وفعال. كما ستشكل لجنة مشتركة بين الوكالات لمتابعة تنفيذ التوجيهات، وتقديم التوصيات اللازمة للرئيس. وبهذا، تحاول الولايات المتحدة الموازنة بين عصرنة قدراتها الدفاعية واحترام القيم الديمقراطية التي تدعو إليها.

باختصار، تمثل هذه المذكرة محاولة من الإدارة الأمريكية لوضع إطار عمل واضح ومتوازن للاستخدام العسكري للذكاء الاصطناعي، حيث تسعى إلى تسريع生意 التكنولوجي مع وضع ضمانات رقابية وأخلاقية. وستكون المراقبة الدولية لمستوى التزام الولايات المتحدة بهذه الضمانات عاملاً مهماً في تشكيل معايير future لهذا المجال على مستوى العالم، خاصة مع سباق التسلح التكنولوجي بين القوى الكبرى. وسيستمر الجدل حول مدى نجاح هذه المذكرة في تحقيق التوازن المطلوب، خاصة في ظل التحديات التقنية والسيا同步ية التي تو implementه.

لكن المؤكد أن الخطوة تعكس إدراكاً متزايداً بأن الذكاء الاصطناعي أصبح عاملاً حاسماً في الأمن القومي، ولا يمكن تجاهل إمكاناته أو مخاطره





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