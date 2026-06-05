ترامب يرحب بلقاء زيلينسكي وبوتين والكرملين يدعو إلى موسكو

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفكرة لقاء مباشر بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، معتبراً ذلك أمراً رائعاً. في المقابل، دعا الكرملين زيلينسكي إلى زيارة موسكو في أي وقت، بعد أن اقترح الأخير عقد اجتماع وجهاً لوجه لإنهاء الحرب.

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفكرة لقاء مباشر بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ، معتبراً ذلك أمراً رائعاً. جاء ذلك بعد أن اقترح زيلينسكي في رسالة مفتوحة عقد اجتماع وجهاً لوجه مع بوتين لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2022.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: يسعدني أنهما ربما يتحدثان عن عقد لقاء. أعتقد أن لنا دوراً كبيراً في ذلك. وأضاف أنه سيكون على الرئيسين القيام بتنازلات، مشيراً إلى أنه اقترح هذه التنازلات من دون تقديم تفاصيل إضافية.

في المقابل، دعا الكرملين زيلينسكي إلى زيارة موسكو في أي وقت، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الذي قال: يمكن لزيلينسكي المجيء إلى موسكو في أي وقت، مضيفاً أن بوتين لم يطلع بعد على رسالة الرئيس الأوكراني. اقترح زيلينسكي في رسالته المفتوحة التي نشرها غداة هجوم أوكراني بمسيّرات على سان بطرسبورغ، عقد اجتماع مباشر مع بوتين، معرباً عن استعداده لوقف إطلاق نار شامل خلال فترة المفاوضات.

كما دعا إلى تبادل شامل لأسرى الحرب بين الجانبين، معتبراً أن ذلك يمكن أن يشكل مقدمة جيدة لإنهاء الحرب. وقال زيلينسكي: تقترح أوكرانيا إنهاء هذه الحرب عبر حوار مباشر بيننا وبينكم. أنا أقترح عقد اجتماع. وتابع: أقترح أن نحدد موعداً لهذا الاجتماع.

وأضاف أن أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق نار شامل طوال فترة المفاوضات. تعد هذه الرسالة من المبادرات القليلة التي يتوجه فيها زيلينسكي مباشرة إلى بوتين منذ بدء الغزو الروسي، وقد دعا زيلينسكي مراراً إلى عقد اجتماع مع بوتين، مشدداً على أن المفاوضات المباشرة هي وحدها التي من شأنها أن تفضي إلى اتفاق بشأن الأراضي. المحادثات بين روسيا وأوكرانيا متعثرة منذ أشهر، خصوصاً في ظل انصراف اهتمام الولايات المتحدة التي تتولى الوساطة فيها إلى الحرب مع إيران.

لم تحقق مفاوضات جرت بين الجانبين في إسطنبول وأبوظبي وجنيف أي اختراق في القضية الأساسية المتمثلة بالسيادة على الأراضي خصوصاً في شرق أوكرانيا. قبيل رسالة زيلينسكي، شكك بوتين مجدداً على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ بشرعية زيلينسكي، مشيراً إلى أن مسألة ما إذا كان الرئيس الأوكراني شرعياً تحتاج إلى تحليل بعد انتهاء ولايته البالغة خمس سنوات في عام 2024.

يحظر القانون العرفي إجراء انتخابات في زمن الحرب في أوكرانيا، وقد عرض زيلينسكي تنظيم تصويت أو استفتاء على اتفاق سلام نهائي إذا تم التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار. من جانبه، قال بوتين مراراً إنه لن يلتقي زيلينسكي إلا لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مسبق، كما رفض مراراً تلبية دعوات عقد لقاء مباشر.

في الوقت نفسه، كثفت أوكرانيا في الأشهر الأخيرة ضرباتها الانتقامية البعيدة المدى ضد أهداف طاقوية وعسكرية روسية، في هجمات تصفها بأنها رد عادل على القصف الليلي الذي تشنه القوات الروسية. وقال زيلينسكي في رسالته: إذا لم تتوصّلوا شخصياً إلى استنتاج مفاده أن الوقت قد حان لإنهاء هذه الحرب، فإن أوكرانيا ستواصل القتال دفاعاً عن وجودها. ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان الهجوم الروسي على أوكرانيا تحول إلى كارثة استراتيجية، قال بوتين إن روسيا تتقدم على طول خط المواجهة بكامله.

لكن وتيرة تقدم القوات الروسية تباطأت منذ أواخر عام 2025، فيما تشير بيانات حديثة إلى أن أوكرانيا استعادت بعض الأراضي. وأقر بوتين بأنه يتعين على روسيا تعزيز دفاعاتها الجوية، بعدما ضربت أوكرانيا بمسيّرات مجمعاً نفطياً وقاعدة بحرية في سان بطرسبورغ





BBCArabic / 🏆 14. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ترامب زيلينسكي بوتين الكرملين مفاوضات

United States Latest News, United States Headlines