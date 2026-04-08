ترامب: الصين ساهمت في دفع إيران نحو التفاوض ووقف إطلاق النار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الصين لعبت دورا في دفع إيران إلى طاولة المفاوضات والموافقة على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. يأتي هذا الإعلان في سياق تطورات دبلوماسية مكثفة وجهود الوساطة التي تقودها باكستان، وتصريحات متضاربة حول مدى شمول الهدنة، بما في ذلك إسرائيل ولبنان. بينما يرى البعض في الاتفاق انتصارا لإيران، ينتقد آخرون الصفقة على أنها تضر بمصالح الولايات المتحدة.

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يعتقد أن الصين ساهمت في دفع إيران نحو الجلوس إلى طاولة المفاوضات والموافقة على اتفاق ل وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وذلك وفقا لبيان صادر عن الوكالة. جاءت هذه التصريحات في أعقاب إعلان ترامب عن موافقته على تعليق الضربات ضد إيران لمدة أسبوعين، مؤكدا أن وقف إطلاق النار سيكون ثنائي الجانب. وفي مكالمة هاتفية مع وكالة فرانس برس، أشار ترامب إلى أنه يسمع بأن بكين قد تكون ضالعة في دفع طهران نحو طاولة المفاوضات.

ومن المقرر أن يتوجه ترامب إلى بكين في أيار للقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ، مما يعكس الأهمية الدبلوماسية لهذه الفترة. \بالتوازي، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن طهران ستجري محادثات مع الولايات المتحدة في إسلام آباد، باكستان، يوم الجمعة الموافق العاشر من أبريل، مع تخصيص أسبوعين لمسار التفاوض، تكون خلالهما هدنة وقف إطلاق النار سارية المفعول. وصف المجلس الاتفاق بأنه انتصار لإيران، مشيرا إلى أن ترامب قبل بشروط طهران لإنهاء الأعمال القتالية. وفي سياق متصل، هاجم ترامب شبكة سي إن إن عبر منصة تروث سوشال، متهما إياها بنشر بيان مزيف نسبته زورا إلى أعلى مستويات الحكومة الإيرانية، معتبرا ذلك تصرفا خطيرا في وقت حساس. في المقابل، اعتبر السيناتور الأمريكي الديمقراطي كريس كونز أن الصفقة التي توصل إليها ترامب ستضع الولايات المتحدة في وضع أسوأ وتضر بمصداقيتها. \في تطورات أخرى، أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستقدم المساعدة في حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأن إيران قادرة على بدء عملية إعادة الإعمار. رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإعلان وقف إطلاق النار ودعا إلى الالتزام بالقانون الدولي. كما أشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان. في اليوم الأربعين من الحرب، توسطت باكستان في وقف التصعيد مقابل تأمين مضيق هرمز، مما أثار آمالا في السلام أو مخاوف من عودة التوتر. المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، دعت إلى عدم الاستهانة بقدرة ترامب على تحقيق السلام. وكالة فارس نقلت أن الخطة المطروحة للتفاوض تشمل تقييد مرور السفن عبر هرمز لمدة أسبوعين. موقع واينت أفاد بأن الاتفاق يشمل إسرائيل وحزب الله اللبناني، بينما أكد مسؤول أمريكي لـ سي إن إن مشاركة إسرائيل في وقف إطلاق النار. وأشارت ليفيت إلى وجود مناقشات حول اجتماعات أمريكية إيرانية مباشرة، بينما رحب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بوقف إطلاق النار، معتبرا إياه شاملا لإيران ولبنان





