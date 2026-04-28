ترامب يحذر من انفجارات وشيكة في المنشآت النفطية الإيرانية.. وخبراء يشككون في صحة التصريحات

حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من خطر انفجارات كارثية في المنشآت النفطية الإيرانية خلال أيام، بينما قلل خبراء النفط من احتمالية حدوث ذلك، مؤكدين أن تصريحات ترامب مبالغ فيها.

وأشار ترامب إلى أن المشاكل الميكانيكية والجيولوجية المتراكمة، بالإضافة إلى صعوبات تصدير النفط الإيراني بسبب الحصار المفروض عليها، تخلق وضعًا خطيرًا للغاية. وأوضح أن عدم القدرة على تصريف كميات كبيرة من النفط المتدفقة عبر خطوط الأنابيب، نتيجة لتعطيل عمليات النقل إلى ناقلات النفط والسفن، قد يؤدي إلى تراكم الضغط الداخلي وبالتالي حدوث انفجارات كارثية.

وشدد ترامب على أن إغلاق خطوط الأنابيب، حتى لأسباب مؤقتة، يمثل خطرًا جسيمًا، حيث أن النظام النفطي يصبح عرضة للانفجار من الداخل بسبب الضغط المتزايد، سواء كان ذلك نتيجة لعوامل ميكانيكية أو جيولوجية. وأضاف أن هذه الانفجارات تكون مفاجئة ومدمرة، وأن إعادة بناء البنية التحتية المتضررة بعد حدوثها أمر شبه مستحيل.

في المقابل، قدم خبراء النفط وجهة نظر مختلفة، حيث نقلت شبكة سي إن إن عنهم تأكيدهم أن تصريحات ترامب مبالغ فيها بشكل كبير وأن احتمالية حدوث انفجارات في المنشآت النفطية الإيرانية ضئيلة للغاية، خاصة مع إغلاق العديد من هذه المنشآت بالفعل. وأشار الخبراء إلى أن الدول المنتجة للنفط، مثل العراق والكويت والإمارات العربية المتحدة، قد اتخذت بالفعل إجراءات لخفض الإنتاج عند توقف عمليات التصدير، دون أن تسجل أي حالات انفجار حتى الآن.

وأوضح آندي ليبو، من شركة ليبو أويل أسوشيتس، في تصريح لسي إن إن، أن توقف ناقلات النفط عن نقل الإنتاج يؤدي إلى امتلاء المخزونات البرية، مما يستدعي خفض الإنتاج لتجنب تراكم النفط. وأضاف أن هذا الإجراء، على الرغم من تأثيره على حجم الإنتاج، لا يشكل خطرًا للانفجار. وأشار ليبو إلى أن إغلاق الآبار النفطية قد يؤدي إلى تراجع إنتاج النفط في المستقبل عند إعادة تشغيل المنشآت، لكنه أكد بشكل قاطع أن النفط لن ينفجر.

الجدير بالذكر أن تصريحات ترامب تأتي في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وتزايد المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني. وقد أثارت هذه التصريحات جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية، حيث يرى البعض أنها محاولة لزيادة الضغط على إيران، بينما يرى آخرون أنها مجرد تصريحات انتخابية تهدف إلى استمالة الناخبين. بغض النظر عن الدوافع وراء هذه التصريحات، فإنها تسلط الضوء على أهمية الأمن النفطي والاستقرار الإقليمي، وتؤكد على ضرورة إيجاد حلول دبلوماسية لتجنب أي تصعيد قد يهدد مصالح جميع الأطراف.

كما تبرز أهمية الاستثمار في صيانة وتحديث البنية التحتية النفطية لضمان سلامتها وكفاءتها، وتجنب أي حوادث غير متوقعة. إن الوضع النفطي الإيراني معقد ويتأثر بالعديد من العوامل السياسية والاقتصادية والجيولوجية، ويتطلب تحليلًا دقيقًا وموضوعيًا لتقييم المخاطر واتخاذ القرارات المناسبة. إن الاعتماد على مصادر متعددة للمعلومات والاستماع إلى آراء الخبراء المتخصصين أمر ضروري لتكوين صورة واضحة وشاملة عن الوضع





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

اقتصاد طاقة إيران نفط انفجار ترامب حصار منشآت نفطية سي إن إن خبراء النفط

United States Latest News, United States Headlines