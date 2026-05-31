ترامب يطلب تعديل بنود مسودة الاتفاق النووي مع إيران لتشديد الرقابة وإعادة فتح مضيق هرمز

الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب يطلب تعديل مسودة الاتفاق النووي مع طهران، مع التركيز على تشديد شروط التحكم في اليوراتين المخصب وإعادة فتح مضيق هرمز، مما قد يفتح جولة جديدة من المفاوضات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

أفاد موقع "أكسيوس" أن الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب قد طلب تعديل بعض بنود مسودة الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه مع طهران، في خطوة تُظهر تصعيدًا في مواقف الإدارة الأمريكية تجاه البرنامج النووي ال إيران ي.

وفقًا للمسؤولين الأمريكيين الذين تحدثوا إلى الموقع يوم السبت، تضمن طلب ترامب تغييرات تتعلق بالمواد النووية، حيث سعى إلى تشديد الشروط المتعلقة بالتحكم في اليوراتين المخصب وآلية رصد استخدامه. وقد تم تقديم هذه المطالب خلال اجتماع عُقد يوم الجمعة في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، حيث كان الحاضرون من وفود المفاوضات الأمريكية والإيرانية قد توصلوا في وقت سابق إلى توافق أولي على مسودة شاملة تغطي عدة جوانب من التهدئة الإقليمية.

وقد أظهر المسؤولون أن ترامب يرغب في إغلاق الاتفاق في أقرب وقت ممكن، لكنه طلب إعادة النظر في بعض الصياغات التي تعتقد أنها لا تضمن ما يكفي من الضمانات الأمنية للولايات المتحدة وحلفائها. ومن بين النقاط التي أثارت الانزعاج لدى الرئيس الأمريكي، كان طلب تعديل الفقرات التي تنص على رفع تجميد الأصول الإيرانية، إضافة إلى طلب تفاصيل أكثر صرامة حول آلية إغلاق مضيق هرمز وإعادة فتحه.

كما أشار المسؤولون إلى أن ترامب أعرب عن استيائه من بطء الرد الإيراني خلال المفاوضات، مشيرًا إلى أن وسطاء من باكستان كانوا يلعبون دورًا في تبادل الرسائل بين الطرفين، وهو ما أسهم في تعقيد العملية وإطالة أمدها. تتزامن هذه المطالب الأمريكية مع إعلان صحيفة "نيويورك تايمز" أن ترامب قد أرسل إلى طهران نسخة معدلة من مسودة الاتفاق تتضمن شروطًا أكثر صرامة، تشمل قيودًا إضافية على الأنشطة النووية الإيرانية وإجراءات تفتيش موسعة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي الوقت نفسه، أكدت مصادر إيرانية أن طهران سترد على طلبات التعديل خلال ثلاثة أيام تقريبًا، مما قد يفتح جولة جديدة من المفاوضات قد تستمر لعدة أيام إضافية. وقد سبق وأن أعلن ترامب في 23 مايو الجاري استكمال التفاوض على معظم بنود الاتفاق، مع بقاء بعض الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز كأحد العناصر الحيوية للنقل البحري.

ومن جانب آخر، تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران شهدت تصعيدًا كبيرًا منذ بداية عام 2024، حين بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير حربًا اقتصادية ومعلوماتية ضد طهران، ردت إيران عليها بهجمات على مواقع إسرائيلية وممازحاتها التي وصفتها "مصالح أمريكية" في دول عربية، قبل أن يتوصل الطرفان إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل الماضي. هذا السياق يجعل أي تعديل على مسودة الاتفاق يحمل أبعادًا إقليمية وعالمية واسعة، ويضع ضغطًا كبيرًا على جميع الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات بحلول أقرب وقت ممكن





