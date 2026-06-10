ترامب يعيّن بيل بولتي مديرًا للوكالة الوطنية للاستخبارات قبل الموعد المحدد

دونالد ترامب يعلن عن تعيين بيل بولتي، رجل أعمال شاب، كمدير مؤقت للوكالة الوطنية للاستخبارات، ما يثير جدلاً واسعًا حول خبراته ومؤهلاته، ويؤدي إلى توترات في الكونغرس بشأن قانون المراقبة.

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الثلاثاء عن تعيين بيل بولتي مديرًا للوكالة الوطنية للاستخبارات بالوكالة، مع بدء مهامه في 19 يونيو الجاري، أي قبل الموعد المخطط له.

بولتي، البالغ من العمر 38 عامًا، يُعرف كرجل أعمال وريث شركة عقارية كبرى، ولا يزال يشغل منصب مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان ورئيس مجلس إدارة شركة فاني ماي/فريدي ماك. جاء هذا الاختيار وسط انتقادات حادة من قبل الديمقراطيين الذين اعتبروا أن بولتي يفتقر إلى الخبرة اللازمة في مجال الأمن القومي، خاصةً بعد اتهامات بطلان مستندات قرضين عقاريين ومراجعة داخلية أظهرت أنه اطلع على سجلات الرهن العقاري بشكل غير قانوني.

بينما أشار ترامب إلى أنه لا يعتزم تعيين بولتي بشكل دائم، موضحًا أن الموافقة النهائية تتطلب تصديق مجلس الشيوخ، إلا أن هذا القرار أثار توترًا كبيرًا داخل الأوساط السياسية، حيث عرقلت مجموعة من الأعضاء مشروع قانون لتجديد صلاحية برنامج المراقبة الذي تستخدمه وكالات الاستخبارات لكشف التهديدات الأجنبية، احتجاجًا على هذا التعيين





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