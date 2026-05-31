ترامب يطالب بتعديلات على مسودة الاتفاق النووي مع إيران قبل إضفاء الموافقة النهائية

الرئيس الأمريكي يطلب تعديل مسودة الاتفاق النووي مع إيران لتشديد شروط التعامل مع مخزون اليورانيوم، ما يفتح جولة مفاوضات جديدة ويؤجل إبرام الاتفاق حتى تحقق مصالح واشنطن.

كشف مصدران أمريكان أن الرئيس دونالد ترامب طلب إدخال تعديلات جوهرية على مسودة الاتفاق النووي الذي توصل إليه وفد أمريكي مع المسؤولين الإيرانيين، ما أدى إلى فتح جولة جديدة من المفاوضات قد تمتد لأيام عدة.

وعلى الرغم من أن الرئيس لا يزال يصر على إبرام الاتفاق ويتوقع أن يتم التوصل إليه قريباً، فإن ترامب يركّز الآن على تشديد بعض الشروط المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني قبل أن يمنح موافقته النهائية. وتتركّز التعديلات المطلوبة أساساً على طريقة التعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، بما في ذلك تفاصيل نقل المواد النووية وتحديد مواعيد تنفيذ الإجراءات المرتبطة بها، ما يضيف طبقة من التعقيد إلى مسار المفاوضات.

في هذا السياق، عقد ترامب اجتماعاً في غرفة العمليات بالبيت الأبيض يوم الجمعة لمناقشة تفاصيل الاتفاق، حيث صرح مسؤول أمريكي بعد اللقاء بأن الرئيس لن يوقع إلا على اتفاق يضمن مصالح الولايات المتحدة ويمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية. وتستند النسخة الحالية من المسودة إلى تعهد إيراني بعدم السعي إلى تطوير سلاح نووي، فضلاً عن فترة تفاوضية تمتد إلى ستين يوماً لتفصيل برنامج إيران النووي وتحديد خطوات تخفيف العقوبات الأمريكية.

وعلى الجانب الإيراني، أكدت وسائل إعلام في طهران أن الاتفاق لم يُحسم بعد رغم اقترابه من النهاية، وأشارت إلى تقارير تتحدث عن إمكانية الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. وقد نُفي هذا الكلام من قبل مسؤول أمريكي رفيع المستوى صرّح بأن واشنطن تتوقع ردًا إيرانيًا خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفاً أن الإدارة مستعدة للاستمرار في المفاوضات حتى يتم استيفاء الشروط التي وضعها ترامب.

تُظهر التطورات الأخيرة استمرارية الخلافات حول التفاصيل الفنية والسياسية للاتفاق، رغم تأكيد الطرفين وجود تقدم ملموس نحو التوصل إلى تفاهم قد يضع حداً لأحد أكثر القضايا تعقيداً في الشرق الأوسط. وتبقى المسألة معتمدة على قدرة الجانبين على تجاوز الفجوات الفنية وتحديد آليات رصد وتنفيذ موثوقة، بحيث تضمن مراقبة دولية فعّالة وتحقق إعفاءً تدريجياً من العقوبات، ما قد يسهم في تخفيف التوتر الإقليمي وتعزيز الاستقرار.

إن ما يحدث الآن يمثل مرحلة حساسة من المفاوضات حيث يتعين على الولايات المتحدة إظهار مرونة كافية لضمان إغلاق الفجوة بين الأهداف الأمنية وبين الرغبة الإيرانية في استعادة جزء من مواردها المالية المضغوطة





