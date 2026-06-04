ترامب: طهران وافقت على السماح للولايات المتحدة بالدخول إلى إيران للتنقيب عن مواد نووية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن طهران وافقت على السماح للولايات المتحدة بالدخول إلى إيران للتنقيب عن مواد نووية مدفونة، بالتنسيق مع السلطات الإيرانية، وذلك بعد انتهاء الصراع.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن طهران وافقت على السماح للولايات المتحدة بالدخول إلى إيران للتنقيب عن مواد نووية مدفونة، بالتنسيق مع السلطات ال إيران ية، وذلك بعد انتهاء ال صراع .

وأكد ترامب أن هذه الجهود ستتم فقط بعد انتهاء الصراع، قائلا: "لا أريد القيام بذلك ونحن في حالة صراع، ولا أريد أن أعرّض رجالنا لهذا النوع من الخطر". وأضاف ترامب أن هذه العملية ستكون آمنة جدا، حيث سيتم مراقبة المواقع الثلاثة التي استهدفتها الولايات المتحدة العام الماضي، وهي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية. وأشار ترامب إلى أن هذه العملية قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع، من دون أن يستبعد فشلها





skynewsarabia / 🏆 19. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دونالد ترامب إيران مواد نووية الولايات المتحدة صراع

United States Latest News, United States Headlines