ترامب يكشف عن إمكانية التوصل لاتفاق تاريخي مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يؤكد قرب التوصل إلى اتفاق مع طهران يهدف إلى وقف الحرب، تجميد البرنامج النووي الإيراني، وإعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريحات حديثة ومثيرة للاهتمام أن التوصل إلى اتفاق شامل مع الجمهورية الإسلامية ال إيران ية لإنهاء حالة الحرب والتوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط قد أصبح أمراً ممكناً للغاية في الوقت الراهن.

وأوضح ترامب أن هذا التفاؤل يأتي نتيجة لسلسلة من المحادثات التي وصفها بأنها كانت جيدة جداً، والتي جرت على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأكد الرئيس الأميركي أن الهدف الأساسي والراسخ للولايات المتحدة هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف من الظروف، مشيراً إلى أن الجانب الإيراني قد أبدى موافقة مبدئية على هذا المبدأ ضمن مجموعة من التفاهمات الأخرى التي تم تداولها خلال المفاوضات.

كما لم يتردد ترامب في الإشارة إلى أن موازين القوى قد مالت لصالح واشنطن، معتبراً أن العديد من القادة الإيرانيين قد تم تحييدهم، وهو ما اعتبره انتصاراً استراتيجياً للولايات المتحدة عزز من موقفها التفاوضي وأجبر طهران على العودة إلى طاولة الحوار بجدية أكبر. وفي سياق متصل، كشفت تقارير إعلامية صادرة عن موقع أكسيوس الأميركي، استناداً إلى مصادر مطلعة، أن الإدارة الأميركية تعتقد أنها باتت على أعتاب إبرام اتفاق تاريخي يهدف ليس فقط إلى وقف الأعمال العدائية، بل وأيضاً إلى إعادة فتح مضيق هرمز الملاحي الذي يعد شرياناً حيوياً للتجارة العالمية والطاقة.

وبحسب هذه المصادر، فإن هناك مذكرة تفاهم أولية تتكون من صفحة واحدة وتتضمن أربع عشرة نقطة أساسية، تهدف هذه المذكرة إلى وضع إطار عمل أولي لإنهاء الحرب وبدء جولة من المفاوضات الأكثر تفصيلاً بشأن الملف النووي الإيراني. وتنتظر واشنطن حالياً رداً رسمياً من طهران خلال الساعات الثماني والأربعين القادمة، مما يشير إلى وجود ضغط زمني لتحقيق اختراق دبلوماسي سريع ينهي حالة الاستنزاف في المنطقة.

وتشير التفاصيل المسربة حول هذا الاتفاق المرتقب إلى أنه سيقوم على مبدأ المقايضة المباشرة، حيث تلتزم إيران بتجميد كافة عمليات تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، وفي المقابل، توافق الولايات المتحدة على رفع العقوبات الاقتصادية القاسية المفروضة على طهران، بالإضافة إلى الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة في المصارف الخارجية. علاوة على ذلك، سيتضمن الاتفاق بنداً صريحاً يقضي برفع كافة القيود المفروضة على حركة الملاحة والعبور عبر مضيق هرمز، وهو ما سيسهم في خفض توترات أسواق النفط العالمية وضمان تدفق الإمدادات دون تهديدات.

ورغم أن الاتفاق النهائي لم يتم توقيعه بعد، إلا أن المصادر تؤكد أن فرص النجاح وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع الصراع، حيث ستتبع مذكرة التفاهم فترة مفاوضات مكثفة تمتد لثلاثين يوماً للوصول إلى اتفاق تقني مفصل. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض العقبات الفنية والسياسية التي تتطلب التوافق، وأبرزها الخلاف حول المدة الزمنية التي سيستمر خلالها تجميد تخصيب اليورانيوم، وكيفية تنفيذ آلية الرقابة الصارمة على المنشآت النووية الإيرانية.

وتسعى واشنطن في هذا الصدد إلى فرض نظام تفتيش معزز وشامل يتيح للمراقبين الدوليين الوصول غير المشروط إلى المواقع الحساسة، وذلك لضمان عدم استئناف البرنامج النووي سراً. في المقابل، تطلب إيران أن يكون تخفيف الحصار البحري ورفع العقوبات الاقتصادية تدريجياً ومتزامناً مع خطوات التجميد النووي.

إن هذا المسار الدبلوماسي يعكس رغبة الطرفين في تجنب مواجهة عسكرية شاملة، بينما يسعى ترامب لإثبات قدرته على إبرام صفقات كبرى تنهي أزمات طويلة الأمد في الشرق الأوسط، مع الحفاظ على تفوق الولايات المتحدة الاستراتيجي في المنطقة





