ترامب يعلن عن استئناف القتال مع إيران إذا لم يجد ردا مناسبّا

بعد أن نشرت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير الماضي، ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، أعلن مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد إنهاء النزاع مع إيران عبر الوسائل الدبلوماسية، لكنه مستعد لاستئناف العمليات العسكرية إذا لم يجد ردا مناسبّا.

قال مايك والتز مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد إنهاء النزاع مع إيران عبر الوسائل الدبلوماسية ، لكنه مستعد لاستئناف العمليات العسكرية .

وكانت قد بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير الماضي بشن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، مما أسفر عن سقوط أكثر من 3 آلاف ضحية. وفي 8 أبريل، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار.

وجاءت المفاوضات التي عُقدت بعد ذلك في إسلام أباد دون نتيجة تذكر، ودون ورود أنباء عن استئناف العمليات العسكرية، لكن الولايات المتحدة بدأت حصارا للموانئ الإيرانية، في حين تستمر مفاوضات غير مباشرة لإنهاء النزاع عبر باكستان، التي تلعب دورا محوريا في تقريب خطوط التسوية بين الطرفين. وبحسب مراقبين، فإن جواب ترامب يشير إلى عدم رضاه إما عن تأخر الرد الإيراني، أو عن فحوى الرد المتوقع، ما يدلل على استمرار الغموض حول مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران ويفتح الباب أمام استئناف القتال





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ترامب إيران النزاع الوسائل الدبلوماسية العمليات العسكرية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

بـ 28 ألف و165 كتابًا قاعة القسم النسائي بمكتبة الحرم المكي تتألق في شتى العلوم | صحيفة المواطن الإلكترونيةبـ 28 ألف و165 كتابًا قاعة القسم النسائي بمكتبة الحرم المكي تتألق في شتى العلوم تضم قاعة القسم النسائي بمكتبة الحرم المكي الشريف 28 ألف و165 كتابًا، في شتى

Read more »

سباح العدالة يسجل الرقم الأعلىسجل سباح العدالة علي العبدالوهاب أعلى رقم قياسي على مستوى المملكة في سباق 50م ظهـر، بزمـن 28:19 ثانيـة، محطـما الرقم السابق 28:45 ثانيـة، محققا المركز الأول ببطولة المملكة.

Read more »

28 عاماً على انقلاب 'ما بعد الحداثة' الذي أطاح بحكومة أربكان في تركيايصادف اليوم الجمعة الموافق 28 فبراير/شباط الذكرى 28 للانقلاب الذي شهدته تركيا عام 1997 وأطاح بحكومة الائتلاف بقيادة الزعيم الراحل نجم الدين أربكان، وعُرف لاحقاً بانقلاب 'ما بعد الحداثة'.

Read more »

ألطون بذكرى انقلاب 28 فبراير: سنواصل مسيرتنا نحو 'قرن تركيا' من دون انقطاعيصادف اليوم الجمعة الموافق 28 فبراير/شباط الذكرى 28 للانقلاب الذي شهدته تركيا عام 1997 وأطاح بحكومة الائتلاف بقيادة الزعيم الراحل نجم الدين أربكان، وعُرف لاحقاً بانقلاب 'ما بعد الحداثة'.

Read more »

عودة «الزومبي» قريباً إلى الصالاتينطلق ‫في العشرين من الشهر الحالي ‬فيلم «بعد 28 سنة» (‪28 Years Later‬) للبريطاني داني بويل مخرج «مليونير العشوائيات»

Read more »

نيجيريا: مسلّحون يختطفون 28 شخصاً كانوا في طريقهم لحفل دينياختطفت مجموعة مسلّحة مجهولة 28 مدنياً في ولاية بلاتو بوسط نيجيريا، وطلبوا دفع فدية 28 ألف دولار للإفراج عن الرهائن.

Read more »