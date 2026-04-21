ترامب يرهن رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية بصفقة شاملة وسط ترقب لجولة مفاوضات جديدة

تشهد العلاقات الأمريكية الإيرانية تصعيداً جديداً مع تمسك واشنطن بالحصار البحري كأداة ضغط استراتيجية، بينما تتجه الأنظار نحو إسلام آباد لإنقاذ هدنة هشة ومنع الانزلاق نحو صراع عسكري شامل.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات حازمة أن الحصار البحري المفروض على الموانئ ال إيران ية سيظل قائماً ولن يتم رفعه بأي حال من الأحوال قبل التوصل إلى صفقة شاملة ومرضية للإدارة الأمريكية. تأتي هذه التصريحات في وقت حساس للغاية حيث تشهد العلاقات بين واشنطن وطهران توتراً متصاعداً وتجاذبات سياسية معقدة.

وفي مقابلة صحفية مع وكالة بلومبرغ، شدد ترامب على أن هذا الحصار ليس مجرد إجراء عابر، بل هو أداة ضغط استراتيجية محورية تهدف إلى إجبار الجانب الإيراني على تقديم تنازلات جوهرية فيما يخص برامجها النووية والصاروخية، بالإضافة إلى ملفات النفوذ الإقليمي التي لطالما كانت نقطة خلاف حادة بين القوى الدولية. من جهة أخرى، تأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان هش لوقف إطلاق النار في الثامن من أبريل الجاري، وهي هدنة لم تصمد طويلاً أمام التحديات الميدانية والسياسية، حيث فشلت الجولة الأخيرة من المفاوضات التي احتضنتها العاصمة الباكستانية إسلام آباد في تحقيق أي اختراق يذكر. وبينما وصفت طهران الإجراءات الأمريكية بأنها قرصنة منظمة وتصعيد غير مسبوق، تحاول جهات وسيطة دولية جاهدة لتنظيم جولة مفاوضات جديدة قبل الموعد النهائي لانتهاء الهدنة في 22 أبريل. وقد أشار خبراء ومحللون سياسيون إلى أن الموقف الأمريكي يراهن على سياسة العقاب الجماعي للضغط على الداخل الإيراني، بينما تصر القيادة في طهران على رفع الحصار كشرط مسبق لأي حوار جدي، مما يضع المنطقة أمام مفترق طرق خطير قد يؤدي إلى عودة العمليات العسكرية إذا لم تثمر الجهود الدبلوماسية الجارية. وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يستعد للسفر إلى إسلام آباد للمشاركة في جولة محادثات مكثفة، في محاولة لردم الهوة بين الطرفين المتنازعين. وتتزامن هذه التحركات مع تصريحات لترامب عبر منصة تروث سوشيال يهاجم فيها المعارضة الديمقراطية، معتبراً أن إدارته تحقق نصراً ساحقاً في هذا النزاع، ومؤكداً أن الاتفاق القادم سيكون متفوقاً بمراحل على الاتفاق النووي السابق. وقد انعكست هذه الأجواء المشحونة بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية، حيث شهدت أسعار النفط ارتفاعات ملحوظة نتيجة القلق من استمرار الحصار وتداعياته المحتملة على الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي، عبر الممثل السامي كايا كالاس، إلى التحذير من عرقلة حركة المرور في المضيق. وفي الوقت الذي تتزايد فيه التحذيرات من خبراء القانون الدولي بشأن انهيار الهدنة، تبقى الأنظار متجهة إلى العاصمة الباكستانية بانتظار ما ستسفر عنه الساعات المقبلة من قرارات قد تغير موازين القوى في الشرق الأوسط





