ترامب في مأزق مع إيران: تصاعد التوترات وانهيار الدبلوماسية

في تحليل لـCNN، يسلط الضوء على كيف بات دونالد ترامب عالقاً في معركة لا مخرج لها مع إيران، وسط تصاعد الضربات العسكرية وتدهور المفاوضات. بينما تتصور إيران على أنها متمسكة بثوابتها، تظهر براغماتية في مساراتها الدبلوماسية. ومع تصاعد التوترات، تبحث واشنطن وطهران عن حل مؤقت لوقف الحرب، لكن الخلافات حول البرنامج النووي لا تزال قائمة.

في تحليل شامل لـCNN، يتساءل المراقبون كيف بات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عالقاً في معركة لا مخرج لها مع إيران ، وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران.

بينما تتصور وسائل الإعلام الغربية والإسرائيلية إيران على أنها متمسكة بثوابتها التفاوضية، تظهر الواقعية البراغماتية في مساراتها الدبلوماسية، كما يبين ذلك المسارين اللذين تم رسمهما في مسقط وجنيف. وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤول أمريكي، أن الضربات العسكرية الأخيرة على إيران استهدفت مواقع لإطلاق المسيّرات وصواريخ كروز ومحطات رادار، مما يعكس تصاعد حدة المواجهة بين الطرفين.

وفي الوقت نفسه، أكد ترامب أن الإيرانيين وصلوا إلى "نهاية الطريق"، مشيراً إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بحصولها على سلاح نووي. وفي تصريح آخر، وصف ترامب الضربات الانتقامية الأخيرة بأنها "صفعة خفيفة" لإيران، مؤكداً أن وقف إطلاق النار لا يزال قائماً، مما يثير تساؤلات حول مدى جدية الطرفين في التوصل إلى حل دبلوماسي.

ومن جانبها، أجرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" تقييماً سرياً يرجح قدرة إيران على تحمّل حصار هرمز لمدة 3-4 أشهر، مع الاحتفاظ بمعظم قدراتها الصاروخية رغم القصف المكثف. وفي الوقت نفسه، أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن عملية الضغط الاقتصادي تؤدي إلى ممارسة الضغط الأقصى على إيران، بينما رجح وزير الطاقة الأمريكي خفض إنتاج إيران النفطي بنحو 400 ألف برميل يومياً.

ونقلت مجلة "بوليتيكو" عن مسؤولين عرب وغربين قولهم إن تقليل ترامب من احترام القادة الإيرانيين يشكل عقبة كبيرة أمام الوصول لحل للحرب. وفي تطور جديد، كشفت مصادر عن اقتراب أمريكا وإيران من التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف الحرب بدلاً من "السلام" الشامل، حيث خفضت طهران وواشنطن طموح التوصل إلى تسوية شاملة للبرنامج النووي ومصير اليورانيوم عالي التخصيب، بينما يظل الخلاف حالياً حول المدة التي ستعلق فيها إيران العمل في برنامجها النووي





