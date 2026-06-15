ترامب يعدل صياغة الاتفاق النووي الإيراني شخصيا والولايات المتحدة تعد بالرفع التدريجي للعقوبات

كشفت مصادر دبلوماسية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدخل شخصيا في صياغة بنود الاتفاق النووي الجديد مع إيران، ما أدى إلى تقدم كبير في المفاوضات. ويأتي ذلك وسط ضغوط اقتصادية على كلا البلدين، حيث糸ار التضخم في الولايات المتحدة ووصل إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات، بينما تواصل إيران معاناتها تحت الحصار الأمريكي. وقد عبرت أوروبا عن استعدادها لرفع العقوبات، بينما تباينت المواقف الإقليمية، خاصة من إسرائيل التي أكدت عدم التزامها البنود المتعلقة بلبنان. ويشيد ترامب بدور روسيا والصين في تسهيل التسوية.

كشفت مصادر لصحيفة تلغراف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام شخصيا بتعديل الصياغة المتعلقة بالتعهد ال إيران ي حول التخلص من المواد المخصبة وتدميرها. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية مشارك في المفاوضات للصحيفة البريطانية: شعرنا بالتفاؤل بأن ال إيران يين سيقبلونها، لم نكن نعرف أنهم سيفعلون، والآن نحن في مرحلة أعتقد أننا وصلنا فيها باللغة إلى مكان نشعر فيه بالارتياح.

وأضاف المسؤول: حيث كنا قبل أسبوعين، كان هناك الكثير من المقترحات من الأمريكيين والتي كان لدينا نوع من الالتزامات اللفظية بأن الإيرانيين اعتقدوا أنه يمكنهم العمل معنا عليها، لكن كان عليهم العمل عليها داخل نظامهم، والآن رأينا تقدمًا كبيرًا، حيث حصلوا بالفعل على موافقة داخلية. وقالت مصادر مقربة من المفاوضات إن كلا الطرفين قد جُلِبَا إلى طاولة المفاوضات بسبب الألم الاقتصادي، فقد تضررت الولايات المتحدة من ارتفاع الأسعار حيث وصل التضخم إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، مما جعل ترامب يبدو سيئا مقابل تعهده الانتخابي بالحد من الأسعار.

في المقابل، كافحت إيران تحت الحصار البحري الأمريكي، والذي قالت المصادر إنه حقق أكثر من الضربات الجوية الأمريكية. وأشار مسؤول كبير في الإدارة إلى أن البيت الأبيض شعر أنه في موقف تفاوضي أقوى هذه المرة لأن سيطرة إيران على مضيق هرمز قد ضعفت، مع تحرك المزيد من النفط عبر الممر المائي في الأسابيع الأخيرة. أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أن اتفاق السلام الأمريكي الإيراني يبعث برسالة طمأنينة إلى المجتمع الدولي وسيمهد الطريق لسلام دائم واستقرار للمنطقة وخارجها.

صرحت مصادر إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أخبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تل أبيب لن تنسحب من لبنان ولا تعتبر أنها ملتزمة بالبند اللبناني في الاتفاق مع إيران. أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن إيران رفضت منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رمزية إتمام اتفاق السلام التاريخي في يوم ميلاده الذي صادف يوم أمس الأحد.

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن تخفيف العقوبات المفروضة على إيران بما في ذلك الإفراج عن الأصول المجمدة في الخارج سيعتمد على مدى التقدم في مفاوضات البرنامج النووي الإيراني. أعلنت إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك فجر اليوم الاثنين، استعدادها لرفع العقوبات عن إيران عقب اتفاق بين طهران وواشنطن. أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ لمساهمتهما في تسهيل التوصل إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسط.

ترامب: حاول العديد من الرؤساء إحلال السلام مع إيران قبل مجيئي لكنهم أخفقوا جميعا صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم الاثنين، بأن الصفقة بين واشنطن وطهران والتي وصفها بالعظيمة، ستجلب السلام والأمن للمنطقة بأسرها





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