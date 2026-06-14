ترامب يوبخ نتنياهو بعد الضربة الإسرائيلية على بيروت ويؤكد قرب توقيع اتفاق مع إيران

الاعتراف الأمريكي بخطأ العملية الإسرائيلية على بيروت وأهميتها في سياق المفاوضات النووية مع طهران، مع دعوة جميع الأطراف إلى التراجع عن أي هجمات مستقبلية وتأكيد قرب التوصل إلى اتفاق سلام إقليمي.

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، في بيانٍ صُدر يوم الأحد، رسالةً حادةً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب الضربة الجوية التي شنتها إسرائيل على العاصمة اللبنانية بيروت .

عبّر ترامب عن سخطه العميق من توقيت العملية، مُشيرًا إلى أنها جاءت قبيل موعدٍ متوقع لتوقيع اتفاقٍ محتمل مع طهران يهدف إلى حفظ السلم والاستقرار في المنطقة. وصرّح أنه أبلّغ نتنياهو موقفه بصورة واضحة، معتبرًا أن هذا الفعل لم يُظهر أي تقديرٍ كافٍ للعواقب المحتملة على الأمن الإقليمي. وأضاف ترامب أنه تلقّى إشعارًا بالهجوم قبل ما يقارب الساعة من الموعد المقرر لتوقيع الاتفاق مع إيران، حيث قال: "اتصلوا بي وأخبروني أن إسرائيل تهاجم بيروت، ولم أصدق ما يحدث".

وعلى الرغم من صدمة الحدث، أبدى الرئيس الأمريكي تفاؤله بأن الاتفاق مع إيران ما يزال قابلاً للتوقيع خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن العملية العسكرية لم تُعقّب توقيع الاتفاق بصورة جوهرية. أوضح ترامب أن النص المقترح للاتفاق يتضمن ضمانًا لعدم امتلاك إيران أسلحة نووية، وإتاحة تفتيش المواقع المشبوهة خلال مهلةٍ لا تتجاوز الأربعة وعشرين ساعة، بالإضافة إلى التخلص من مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب.

وأكد أن هذا الاتفاق يُعد "جيدًا لإسرائيل"، مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو وضع حد لتصعيد التوترات الإقليمية. كتب ترامب على منصة "تروث سوشال" أن "ما كان ينبغي أن يحدث هو هجوم على بيروت هذا الصباح، خاصةً في يومٍ مهم كهذا ونحن على مقربة شديدة من التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران".

وأضاف أن "إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات، لكن الهجوم الذي ردّت عليه كان محدودًا للغاية وعديم الأهمية، ولم يسفر عن إصابة أو قتل أحد، ولا ينبغي أن يعرقل هذه العملية المهمة". وأكد ترامب على قرب التوصل إلى اتفاقٍ يجلب السلام إلى المنطقة، بما فيها لبنان، داعيًا جميع الأطراف إلى التراجع عن أي تصعيد.

وشدد على ضرورة عدم حدوث أي هجمات أخرى من جانب إسرائيل داخل لبنان، ولا من أي جهة أخرى، بما فيها حزب الله، ضد إسرائيل، مشددًا على أهمية الحفاظ على هدوء المنطقة واستمرار المسار الدبلوماسي نحو حلٍ شامل. بهذا السياق، أظهر الرئيس الأمريكي موقفًا يجمع بين النقد الصريح للعمل العسكري الإسرائيلي والضغط الدبلوماسي لتسريع عملية التفاوض مع إيران. كما ألقى الضوء على أولهية الحفاظ على استقرار لبنان وتفادي أي تفاقمٍ عسكري قد يهدد بمزيد من الضحايا والدمار.

وتأتي هذه التصريحات في وقتٍ تتصاعد فيه الضغوط الدولية للحد من الأنشطة النووية الإيرانية وتطويق النفوذ الإقليمي المتصاعد للمنظمات المسلحة، ما يعكس تعقيد المشهد الجيوسياسي الذي يحيط بالمنطقة. في خضم هذه التطورات، يبقى السؤال الأصلي حول ما إذا كانت الضربة على بيروت ستؤثر على مسار المفاوضات مع طهران أم لا، وهل ستستجيب إسرائيل للضغوط الأمريكية للامتناع عن أي عمليات عسكرية إضافية داخل الأراضي اللبنانية.

وعلى صعيد آخر، فإن التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وحزب الله قد تُعيد إلى السطح خطر الانزلاق إلى صراعٍ واسع النطاق، ما يستدعي اهتمامًا دوليًا مستمرًا للحد من تصعيد العنف وتعزيز المسارات الدبلوماسية السلمية





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