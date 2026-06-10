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ترامب يعلن عن استئناف هجمات الولايات المتحدة على إيران بعد عدم التقدم الكافي في المفاوضات لإنهاء الحرب

سياسة News

ترامب يعلن عن استئناف هجمات الولايات المتحدة على إيران بعد عدم التقدم الكافي في المفاوضات لإنهاء الحرب
ترامبإيرانمفاوضات
📆6/10/2026 8:42 PM
📰cnnarabic
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن استئناف هجمات الولايات المتحدة على إيران بعد عدم التقدم الكافي في المفاوضات لإنهاء الحرب. وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستهاجم إيران بقوة بناءً على حادثة إسقاط المروحية. وأضاف ترامب إنهم يضغطون مرارًا وتكرارًا، ثم يقولون: حسنًا، لنمنحهم بضعة أيام أخرى. إنهم يضغطون لأن الاتفاق ذو أهمية بالغة. من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إن الجيش الأمريكي سيضرب إيران بقوة إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق لإنهاء الصراع بين البلدين.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن استئناف هجمات الولايات المتحدة على إيران بعد عدم التقدم الكافي في ال مفاوضات لإنهاء ال حرب . وقال ترامب في المكتب البيضاوي، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستهاجم إيران بقوة بعد حادثة إسقاط المروحية، بناءً على ذلك.

وأضاف ترامب، إنهم يضغطون مرارًا وتكرارًا، ثم يقولون: حسنًا، لنمنحهم بضعة أيام أخرى. إنهم يضغطون لأن الاتفاق ذو أهمية بالغة. من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، إن الجيش الأمريكي سيضرب إيران بقوة إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق لإنهاء الصراع بين البلدين. وقال هيغسيث، مخاطباً قيادة العمليات المركزية الأمريكية في تامبا بولاية فلوريدا، إننا نركز تركيزاً شديداً على النتيجة التي يرغب بها الرئيس نيابةً عن الشعب الأمريكي، وقد أحرزنا تقدماً كبيراً. وكما قال الرئيس اليوم، إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، فسنضربهم بقوة

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ترامب إيران مفاوضات حرب استئناف هجمات

 

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