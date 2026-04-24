ترامب: إيران تستعد لتقديم عرض للاستجابة للمطالب الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تعتزم تقديم مقترح يهدف إلى تلبية المطالب الأمريكية، في وقت تتوقع فيه استئناف محادثات السلام في باكستان. ويتجه مبعوثان أمريكيان إلى إسلام آباد لمناقشة الأمر مع وفد إيراني.

جاء هذا التصريح خلال مقابلة هاتفية أجراها الرئيس ترامب مع وكالة رويترز يوم الجمعة، حيث أكد أن طهران تعتزم تقديم عرض، معربًا عن ترقبه لما سيحمله هذا العرض. وأوضح ترامب أنه لا يمتلك تفاصيل دقيقة حول مضمون العرض الإيراني حتى الآن، لكنه شدد على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يتضمن شرطين أساسيين: أولاً، التزام إيران بالتخلي عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وثانيًا، ضمان حرية الملاحة وحركة النفط عبر مضيق هرمز الحيوي.

هذا التأكيد يأتي في سياق جهود دبلوماسية مكثفة تتجه نحو إيجاد حلول للأزمة المتصاعدة بين البلدين. ومن المقرر أن يتوجه المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد يوم السبت لإجراء محادثات مباشرة مع وفد إيراني رفيع المستوى. وتعتبر باكستان طرفًا وسيطًا مهمًا في هذه المساعي، حيث تتطلع الأطراف المعنية إلى دورها في تسهيل الحوار وتقريب وجهات النظر.

وفي هذا الإطار، كان الرئيس ترامب قد أعرب في وقت سابق عن قلقه بشأن طبيعة القيادة الإيرانية، حيث أشار مسؤولون أمريكيون إلى وجود انقسامات داخلية في صفوف القيادة الإيرانية. وعندما سئل الرئيس ترامب عن الجهة التي تتفاوض معها الولايات المتحدة تحديدًا، اكتفى بالقول:'لا أريد أن أقول ذلك، لكننا نتعامل مع المسؤولين الحاليين'، مفضلًا عدم الكشف عن أسماء المشاركين في المفاوضات. هذا التكتيك يهدف إلى الحفاظ على سرية العملية التفاوضية وتجنب أي ضغوط خارجية قد تؤثر على نتائجها.

وتأكيدًا على هذه الجهود، أفادت وكالة رويترز أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان من المتوقع أن يصل إلى إسلام آباد يوم الجمعة لمناقشة مقترحات استئناف محادثات السلام مع الولايات المتحدة. وفي موقف حازم، أصر الرئيس ترامب على أن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية سيظل ساري المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل. وأكد أن الجيش الأمريكي سيواصل تطبيق هذا الحصار، مشددًا على أن رفعه يتوقف على تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات.

وعندما سئل عن الشروط اللازمة لرفع الحصار، أجاب ترامب:'سأضطر إلى الإجابة على هذا السؤال لاحقًا. عليّ أن أرى ما يعرضونه'، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تتنازل عن مطالبها الأساسية. هذا الموقف يعكس تصميم الإدارة الأمريكية على الضغط على إيران من أجل إجبارها على تغيير سلوكها والعودة إلى طاولة المفاوضات بشروط مقبولة. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتهم الولايات المتحدة إيران بدعم الإرهاب وتقويض الاستقرار الإقليمي.

وتسعى الإدارة الأمريكية إلى تحقيق توازن استراتيجي في المنطقة من خلال احتواء النفوذ الإيراني وتعزيز التحالفات مع الدول العربية. وتعتبر المفاوضات المحتملة مع إيران فرصة لتهدئة الأوضاع وتجنب المزيد من التصعيد، لكنها تتطلب جهودًا دبلوماسية مكثفة وتنازلات من كلا الطرفين. إن مستقبل هذه المفاوضات لا يزال غامضًا، لكنه يحمل في طياته آمالًا في إيجاد حلول للأزمة الإيرانية وتحقيق الاستقرار في المنطقة





