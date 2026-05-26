ترامب يطرح شرط الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم في محادثات مع قادة الشرق الأوسط

في مكالمات هاتفية مع زعماء عدة دول عربية وإسلامية، أشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى أن الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم قد يصبح شرطاً لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران، لكنه لم يحدد ذلك كشرط صريح وتلقى صمتاً من القادة.

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، خلال سلسلة من المكالمات الهاتفية مع عدد من زعماء الدول العربية و الإسلامية يوم السبت، أنّ فكرة الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم يمكن أن تصبح عاملاً محفّزاً لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بشرط التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران .

وأكد ترامب، في إشارة غير مباشرة إلى الجهود الدبلوماسية المتواصلة التي تبذلها واشنطن في منطقة الشرق الأوسط، أن أي خطوة نحو إقرار اتفاق سلام مع طهران يجب أن تتضمن إلحاق دولٍ عربية أخرى باتفاقيات إبراهيم التي تم توقيعها بين إسرائيل ومجموعة من الدول العربية كالإمارات والبحرين. وعلى الرغم من ذلك، فإن المصدر الأمريكي المقرب من البيت الأبيض صرّح بأن ترامب لم يضع إلحاق هذه الدول بالاتفاقيات كشرط صريح للتفاوض مع إيران، ولم يتلقَ أي رد واضح من القادة الذين تواصل معهم خلال تلك المكالمات.

وقد لاحظ المتحدثون باسم القادة أن الحوار انتقل إلى مواضيع أخرى فور إنتهاء ترامب من طرح الفكرة، مما يشير إلى أن الموضوع لم يلقَ اهتماماً كبيراً في تلك اللحظات. إنّ اتفاقيات إبراهيم، التي وُضعت في إطار مبادرة السلام العربية الإسرائيلية التي أطلقها الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تمثلت في تطبيع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين إسرائيل وبعض دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها البحرين والإمارات.

وتأتي هذه الاتفاقيات في ظل توتر العلاقات الإقليمية المتصاعدة مع استمرار النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث أكّد ترامب أن موقف بلاده لم يتغيّر فيما يخص ضرورة وجود "مسار لا رجعة فيه" نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، مع عاصمة في القدس الشرقية. وبحسب ما ذكره مصدر إقليمي آخر، فإن بعض الدول قد تُظهر استعداداً للانضمام إلى إطار إبراهيم، لكنه يشترط أن تُربط تلك الخطوة بتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب أورد خلال مكالماته أنه ناقش هذا الأمر مع قادة من السعودية، والإمارات، وقطر، وباكستان، وتركيا، ومصر، والبحرين. وقد صرّح بأن "مع كل الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لإبرام اتفاق سلام شامل في المنطقة، ينبغي أن يكون الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم أمراً إلزامياً".

وعلى الرغم من هذه التصريحات القوية، إلا أن الردود الفعلية من الدول المذكورة بَقِيَت غير واضحة، حيث لم تصدر أي بيانات رسمية تقرّ بـ"إلزامية" الانضمام إلى الاتفاقيات، ولا حتى إبداء مواقف صريحة حيال ربطها بشروط محددة تتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية أو بحل الصراع الفلسطيني. ما يزال المستقبل غير مؤكد، وتستمر الجهود الدبلوماسية المتعددة الأطراف في محاولة خلق بيئة تسهم في استقرار أوسع للمنطقة وتحقيق تطلّعات الشعوب العربية في السلام والإنسانية





