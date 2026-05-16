ترامب يعلن أنه يريد استعادة اليورانيوم من إيران: 'لا يحصلون عليه بشكل جيد بالنسبة للعلاقات العامة'

بعد محادثات مع شي، صرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنه يأمل في إعادة اليورانيوم الذي سلبته إيران، لافتاً إلى أنه 'لا يحصلون عليه بشكل جيد بالنسبة للعلاقات العامة'. في المقابل، رأى السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك Welch، أن تخزين اليورانيوم المخصب بنسبة 60 ويمكن استخدامه لصنع أي سلاح نووي، أخطر بالنسبة للأمن القومي الأميركي.

أوضح ترامب أنه لا يزال يريد استعادة اليورانيوم من إيران لأن عدم الحصول عليه 'ليس جيدا بما فيه الكفاية من حيث العلاقات العامة . إنه مهم'.

وفي سياق متصل، قال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك Welch ل'فوكس نيوز': ''لا يوجد ببساطة أي سبب يجعل إيران متمسكة بيورانيوم مخصب بنسبة 60 بالمئة، والغرض الوحيد منه هو سلاح نووي. إنه تهديد غير مقبول للأمن القومي الأميركي'. وخلال عودته من بكين الجمعة بعد محادثات مع شي، قال الرئيس الأميركي إنه يدرس إمكانية رفع العقوبات الأميركية المفروضة على شركات النفط الصينية التي تشتري النفط الإيراني، علما أن بكين تعد أكبر مشتر للخام الإيراني.

ولم تقدم تصريحات ترامب سوى القليل من المؤشرات حول ما إذا كانت بكين ستستخدم نفوذها لدى طهران لإنهاء صراع وقال إنه ما كان ينبغي أن يبدأ مطلقا. ردا على سؤال حول ما إذا كان قد طلب مساعدة بكين، قال ترامب: 'أنا لا أطلب أي خدمات. قضينا على قواتهم المسلحة (الإيرانية) بشكل شبه كامل. قد نضطر إلى القيام ببعض أعمال التنظيف’، حسبما نقلت وكالة 'رويترز'





