ترامب يوجه هجوماً حاداً على إيران ويتهمها بـ"انعدام الشرف" وتسريب شروط وهمية للاتفاق

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوماً لاذعاً على إيران، متحدثاً عن "انعدام الشرف" و"سوء النية" في المفاوضات، ومشيراً إلى أن الشروط المسربة إعلامياً تختلف جذرياً عن النصوص المتفق عليها. كما ناقش الهجوم بطائرات مسيرة ضد سفن هندية في مضيق هرمز.

شهدت الساحة السياسية الدولية تطورات مثيرة خلال الساعات الماضية، حيث أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من التصريحات النارية ضد القيادة ال إيران ية، محمّلاً إياها مسؤولية تعقيد مسار المفاوضات الجارية بين البلدين.

واتهم ترامب إيران بـ"انعدام الشرف" و"سوء النية"، مشيراً إلى أن التسريبات الإعلامية حول بنود اتفاق مزعوم لا تعكس جوهر النصوص التي تم الاتفاق عليها كتابةً. وقال ترامب في تصريحاته: "الشروط التي سرّبتها إيران إلى وسائل الأخبار الكاذبة لا علاقة لها إطلاقاً بالشروط التي تم الاتفاق عليها كتابةً. وما قالوه، بما في ذلك بيانهم الضعيف والمهين حول وجود اتفاق، لا يمت للحقيقة بصلة. إنهم أشخاص يفتقرون إلى الشرف في التعامل".

وشدّد على استحالة الوصول إلى تفاهمات حقيقية مع الجانب الإيراني في ظل ما وصفه bằng "انعدام حسن النية"، معتبراً أن هذه الممارسات导致 "طريق مسدود" دبلوماسي. لا يمكن الوثوق بإيران، كما قال، مشيراً إلى أن المفاوضات تحتاج إلى "نوايا صرفة" لتحقيق أي اختراق. من ناحية أخرى، لم تغفل تصريحات ترامب الجانب الأمني، خاصة في منطقة الخليج.

حيث علّق على الهجوم بطائرات مسيرة الذي استهدف سفناً هندية كانت تغادر مضيق هرمز، قائلاً: "إن الهجوم بالطائرات المسيّرة الذي تم صدّه بالكامل الليلة الماضية ضد سفن هندية كانت تغادر مضيق هرمز هو أمر غير مقبول إطلاقاً. عليهم أن يضبطوا أنفسهم وبسرعة". ورغم أن ترامب لم يحدد الجهة التي تقف وراء الهجوم، إلا أن tonته تشير إلى إيران أو الميليشيات المدعومة منها في المنطقة، ما يعكس استمرار حالات التصعيد الأمني في الممرات المائية الحيوية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة على مسارين متوازيين: الدبلوماسي المرتبط بالملف النووي الإيراني والملفات الإقليمية، والأمني المتعلق بالهجمات على السفن والطائرات المسيرة. إلى ذلك، كشف مصدر غربي لوكالة "رويترز" أن توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب قد يتم بحلول يوم الأحد، مع احتمال عقد المفاوضات في جنيف.

وجاء ذلك في معرض الحديث عن مساعٍ دبلوماسية جديدة تهدف إلى تخفيف التوترات، في وقت تتهم فيه إيران بالمناورة والتلاعب الإعلامي عبر تسريب نسخ من "مشاريع الاتفاقات" لوسائل الإعلام الموالية لها أو الغربية، بهدف خلق أمر واقع أو الضغط النفسي وإظهار انتصارات دبلوماسية. وبهذا الريد، يحاول ترامب قطع الطريق على هذه الرواية، مؤكداً أن ما يتم تداوله إعلامياً يختلف جذرياً عن النصوص المكتوبة والمتفق عليها.

كما أشار إلى أن التوقيع على الاتفاق في أوروبا سيكون في غضون الأيام القليلة القادمة بحضور نائبه جي دي فانس، ولفت إلى أن مضيق هرمز سيفتح بشكل رسمي بمجرد التوقيع على الاتفاق. وبهذا، تبقى المشهد السياسي بين واشنطن وطهران غامضاً ومليئاً بالمتناقضات بين الروايتين الرسمية والإعلامية، في وقت يسعى المجتمع الدولي إلى منع تصاعد أزمة قد تهدد الاستقرار العالمي





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