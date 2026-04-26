ترامب: إطلاق النار في حفل مراسلي البيت الأبيض كان يستهدفني

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن حادث إطلاق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، مؤكدًا أنه كان مستهدفًا وأن السلطات اعتقلت المنفذ. ويشدد على مراجعة الإجراءات الأمنية وتصاعد المخاطر الأمنية المحيطة به.

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات مفصلة عقب حادث إطلاق النار المروع الذي وقع خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في فندق واشنطن هيلتون. وأكد ترامب في كلمته التي بثها التلفزيون مباشرةً، أن إطلاق النار كان يستهدف حياته بشكل مباشر، معربًا عن اعتقاده القوي بأن هذا الهجوم كان مخططًا له خصيصًا لاستهدافه.

وأشار إلى أن أجهزة الأمن التابعة له تمكنت من القبض على المنفذ بسرعة وكفاءة، موضحًا أن أحد عناصر الأمن المكلف بحمايته قد أصيب خلال عملية الاعتقال، ولكنه الحمد لله في حالة مستقرة وتلقى العلاج اللازم. وأضاف الرئيس ترامب أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، مؤكدًا وجود محاولتين سابقتين لاغتياله، مما يعكس تصاعدًا مقلقًا في المخاطر الأمنية التي تحيط به وبحياة المسؤولين الحكوميين.

وانتقد ترامب بشدة مستوى التأمين المتوفر في موقع الحفل، معتبرًا أن مبنى العشاء لم يكن يتمتع بإجراءات أمنية كافية لحماية الحضور، وأكد أنه سيتم إجراء مراجعة شاملة ودقيقة لظروف الحادث وملابساته، بهدف تحديد الثغرات الأمنية ومعالجتها بشكل فوري وفعال. وكشف الرئيس الأمريكي عن تفاصيل إضافية حول المشتبه به، موضحًا أنه شخص يعاني من مشاكل نفسية عميقة، ويقيم في ولاية كاليفورنيا.

وأشار إلى أن السلطات قامت بمداهمة شقته في كاليفورنيا بعد توقيفه في واشنطن، وذلك لجمع المزيد من الأدلة والمعلومات حول دوافعه وخلفياته. وشدد ترامب على أن التحقيقات الأولية تشير إلى عدم وجود أي علاقة بين الهجوم وأي جهة خارجية، مثل إيران أو أي دولة أخرى، مؤكدًا أن المنفذ تصرف بمفرده ولم يكن مدعومًا من أي منظمة أو جهة معينة.

وأوضح أن عناصر الخدمة السرية المكلفة بحمايته رفضوا استكمال الحفل بعد الحادث، وذلك حرصًا على سلامته وسلامة الحضور، وأن المهاجم لم يتمكن من الوصول إلى المنطقة التي كان يتواجد فيها، وتمت السيطرة عليه من مسافة بعيدة. وتحدث ترامب عن اللحظات الأولى للهجوم، قائلاً إنه كان يراقب ما يجري، وكان عليه أن ينحني بسرعة ويتخذ وضعية الحماية لتجنب الإصابة. وقد انتشرت مقاطع فيديو وصور من داخل محيط الحفل تظهر لحظات من الذعر والفوضى العارمة بعد سماع دوي إطلاق النار.

وفي سياق متصل، اعتبر الرئيس ترامب أن مهنته كسياسي ورئيس للدولة تقع ضمن المهن الخطيرة التي تتطلب يقظة وحذرًا دائمين، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه ليس من النوع الذي ينهار تحت الضغط أو يستسلم للخوف. ودعا الأمريكيين إلى الالتزام بحل الخلافات سلميًا والابتعاد عن العنف، في ظل تصاعد التوترات الداخلية والسياسية في البلاد. وأكد على أهمية الوحدة الوطنية والتسامح في مواجهة التحديات والصعوبات.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية تحقيقاتها المكثفة لكشف ملابسات الحادث ودوافع المنفذ، وسط حالة استنفار أمني واسعة النطاق أعقبت إطلاق النار الذي حول أحد أبرز الفعاليات الإعلامية في واشنطن إلى مشهد طارئ غير مسبوق. وقد نشر الرئيس ترامب صورة قريبة وواضحة للشخص الذي يشتبه بأنه نفذ حادث إطلاق النار، وذلك عبر منصته الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي. وتداول رواد الإنترنت مقاطع فيديو وصورًا تظهر لحظات الذعر والفوضى التي عمت محيط الحفل بعد سماع دوي إطلاق النار.

وتؤكد هذه الأحداث على أهمية تعزيز الأمن وحماية المسؤولين الحكوميين والشخصيات العامة من أي تهديدات محتملة





دونالد ترامب إطلاق نار البيت الأبيض مراسلي البيت الأبيض أمن محاولة اغتيال واشنطن

