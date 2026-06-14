ترامب ينتقد هجوم إسرائيل على بيروت ويوجه رسالة غير مسبوقة لنتنياهو

تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تنتقد الهجوم الإسرائيلي على بيروت وتعبّر عن رفضه الشديد، في وقت يرد فيه وزير الأمن القومي الإسرائيلي ويستمر التصعيد العسكري مع حزب الله.

بعد أن عبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن غضبه الشديد من الهجوم الإسرائيلي على بيروت، موجهًا انتقادات غير مسبوقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، رد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير برسالة تحث نتنياهو على التحلي بالشجاعة والقوة.

وتكشف تصريحات ترامب للقناة 12 العبرية عن خلاف عميق بين القيادتين، حيث أكد ترامب أنه أبلغ نتنياهو برسالة واضحة بأنه غير راض إطلاقًا عن الهجوم، معبرًا عن استغرابه من timing الهجوم الذي وصفه بأنه أتاح投票 قبل ساعة فقط من التوقيع على اتفاق متوقع مع إيران. وصرح ترامب "لماذا قام بيبي بهذا الهجوم؟ حزب الله أطلق النار وأصاب منطقة في وسط اللاشيء.. لم يصب أحدا بأذى..

ثم كان عليه أن ينفذ هذا الهجوم اللعين وفوق ذلك في بيروت.. لقد أغضبني ذلك جدا". وأضاف "اتصلوا بي وقالوا سيدي إسرائيل تهاجم بيروت وذلك قبل ساعة من الموعد الذي كان من المفترض أن نوقع فيه الاتفاق.. لم أصدق أن هذا يحدث..

هذا أمر سيئ جدا". وتابع "ليس لدى بيبي أي قدر من حسن التقدير في اتخاذ القرار". وردًا على هذه التطورات، كشفت مصادر إسرائيلية مطلعة لصحيفة معاريف أن نتنياهو رفض خلال آخر اتصال هاتفي مع ترامب الانسحاب من أراض سورية احتلتها إسرائيل ومن نقاط في جنوب لبنان، مما يعكسzd Stiles من الخلافات حول الت retreatedات العسكرية.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن قرار الحرب والتفاوض يعودان إلى قائد الثورة والمجلس الأعلى للأمن القومي، معربًا عن أسفه بوصف فريق التفاوض بالخائن، في إشارة إلى الانتقادات الداخلية في إيران بشان التفاوض مع الولايات المتحدة. كما ذكرت وسائل إعلام عبرية نقلاً عن سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة أن الجيش اغتال القيادي في حزب الله علي موسى دقدوق، المسؤول عن قيادة ما يعرف بـ"ملف الجولان"، في عملية تهدف إلى تحجير نفوذ الحزب في المنطقة.

هذا وتواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان، مستهدفًا الضاحية الجنوبية لبيروت كرد على إطلاق حزب الله عددًا من المسيرات على شمال إسرائيل، في تصعيد ميداني متزامن مع التوترات الدبلوماسية. وتعد هذه السلسلة من الأحداث مؤشرًا على تعقيد المشهد الإقليمي، حيث تتداخل المصالح الأمريكية والإسرائيلية والإيرانية، مع استمرار حزب الله في عملياته رغم الردود الإسرائيلية. وتسلط الضوء على تحديات إدارة الأزمات المتعددة في منطقة تشهد تحولات استراتيجية





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