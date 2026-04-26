ترامب يكشف تفاصيل جديدة حول المفاوضات مع إيران: ورقة محسنة بعد رفض أولية

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تطورات جديدة في المفاوضات مع إيران، مؤكداً تلقيه ورقة محسنة بعد رفضه للعرض الأولي الإيراني، لكنه اعتبرها لا تزال غير كافية. وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة من الجمود النسبي في المفاوضات غير المباشرة.

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاصيل جديدة ومثيرة للجدل حول مسار المفاوضات المعقدة مع إيران ، مؤكداً أن الرد الأولي الذي قدمته طهران لم يكن على المستوى المطلوب أو المرضي للإدارة الأمريكية.

وأشار ترامب إلى أن هذا الرد الأولي كان يفتقر إلى الجدية والتنازلات الضرورية لتحقيق تقدم حقيقي في المفاوضات. ومع ذلك، أضاف الرئيس الأمريكي بشكل مفاجئ أنه بعد رفضه لهذا العرض الأولي، تلقى خلال فترة زمنية قصيرة للغاية، لا تتجاوز عشر دقائق، ورقة جديدة من الجانب الإيراني كانت أفضل بكثير من سابقتها، مما يشير إلى مرونة محتملة من قبل طهران في محاولة التوصل إلى اتفاق. هذا التطور المفاجئ يثير تساؤلات حول الاستراتيجية الإيرانية والدوافع وراء هذا التغيير السريع في الموقف.

وفي سياق تصريحاته، شدد ترامب على أن العروض الإيرانية، حتى في الورقة المحسنة، لا تزال غير كافية لتلبية المطالب الأمريكية، التي تتضمن تفكيك البرنامج النووي الإيراني بشكل كامل، ووقف الدعم الإيراني للجماعات المسلحة في المنطقة، وتقديم ضمانات قوية بعدم استهداف إسرائيل. وأكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن لن تتنازل عن هذه الشروط الأساسية، وأن أي اتفاق يجب أن يضمن تحقيق هذه الأهداف بشكل كامل ونهائي.

يأتي هذا الموقف المتشدد في ظل حالة من الجمود النسبي تشهدها المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من الإعلان عن وجود اتصالات مستمرة بين الجانبين. وقد أعرب المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة عن استعداد طهران للتفاوض، لكنه أكد في الوقت نفسه على أن أي اتفاق يجب أن يقوم على مبدأ الاحترام المتبادل ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران. هذا التناقض في المواقف يعكس مدى صعوبة التوصل إلى حلول مرضية للطرفين.

من جهته، يواصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التأكيد على أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يتضمن تفكيكاً كاملاً للبرنامج النووي الإيراني، ووقف الدعم الإيراني للجماعات المسلحة في المنطقة، وضمانات بعدم استهداف إسرائيل. وتعتبر واشنطن أن ما عرضته إيران حتى الآن'غير كاف' لتحقيق هذه الأهداف. في المقابل، وصفت طهران تصريحات المسؤولين الأمريكيين بأنها'استفزازية' و'تسويق إعلامي'، مؤكدة أنها لن تتفاوض تحت التهديد أو الحصار، وأن أي اتفاق يجب أن يضمن رفع العقوبات الاقتصادية بالكامل.

وفي تطور لافت، أعلنت الولايات المتحدة عن إلغاء زيارة وفدها إلى باكستان للقاء مسؤولين إيرانيين، مشيرة إلى أن الوفد لن يتوجه إلى إسلام أباد'للتحدث عن لا شيء'. ومع ذلك، أكد الرئيس ترامب أن إلغاء هذه الزيارة لا يعني استئناف الحرب ضد إيران، وأن جميع الخيارات لا تزال مطروحة. وفي سياق متصل، كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن تفاصيل زيارته إلى باكستان، مؤكداً أنها كانت'مثمرة للغاية'، وأنه شرح الموقف الإيراني بشأن'إطار عمل قابل للتنفيذ' لإنهاء الحرب بشكل دائم.

كما استعاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ذكرى'الهزيمة التاريخية' للولايات المتحدة في منطقة طبس (عام 1980)، مشيراً إلى'هزيمة جديدة' لأمريكا هذا العام. وتتصاعد التوترات البحرية بين واشنطن وطهران بالتزامن مع تصريحات إيرانية ترفض العودة إلى التفاوض مع الولايات المتحدة، في الوقت الذي تسعى فيه إسلام أباد إلى جمع الطرفين على طاولة الحوار





