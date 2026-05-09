ترامب يعلن استعدادته لفرض عقوبات بیشتر إذا لم تتلق أي رسال ب، وأمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران وشركاتها قريباً من حوار بين ترمب والمسؤول الصيني

هذه الأنباء تأتي قبل عدة أيام من زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين لتستضيف لقاء مع نظيره الصيني حيث يتعثر الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في إيران.

قام ترامب بإلقاء خطاب صحفي في واشنطن قائلا: يبدو أني سأتلقى رسالة الليلة من إيران، فلذا سنرى كيف ستنتهي الأمور. ثمّ، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة فرض عقوبات عليها عشرة أفراد وشركات، منها البعض في الصين وهونغ كونغ، تتهمه بالتمسّك بمساعدة الجيش الإيراني للحصول على الأسلحة والمواد الخام اللازمة لتصنيع الطائرات المسيرة 'شاهد'.

كما أوضحت الوزارة أنّها 'تحظى بالقدرة على اتخاذ إجراءات اقتصادية ضد قاعدة الصناعة العسكرية الإيرانية حتى لا تتمكن طهران من إعادة بناء قدراتها الإنتاجية وقد نفوذها خارج حدودها'. وقالت أنّها 'مستعدة أيضاً في تصرف ضد أي شركة أجنبية تدعم التجارة الإيرانية غير القانونية، بما في ذلك شركات الطيران، ويمكنها فرض عقوبات ثانية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تساعد إيران في جهودها، بما في ذلك المصافي النفطية الخاصة في الصين.

على جانب آخر، قال وزير الخزانة، بيسنت، في بيان: 'الآن بعد أن تحتل القيادة الحاسمة للرئيس دونالد ترامب، سنواصل العمل من أجل الحفاظ على أمن أمريكا، واستهداف الأفراد والشركات الأجنبية التي تزود الجيش الإيراني بالأسلحة لاستخدامها ضد القوات الأمريكية'. لقد أخذ قرار وزارة الخزانة قبل أيام من زيارته المقررة لترمب من الصين لتقول نظيره شي جين بينغ، وفي الوقت الذي تتعثر فيه الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في إيران.

وقد شاركت الولايات المتحدة وإسرائيل في حرب على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، قبل أن ترد طهران، بعد ذلك، بالهجمات على مواقع إسرائيلية، وفيما قالته إنها 'مواقع ومصالح أمريكية' في المنطقة، لتحل الانتهاء، إعلان بايدنbands والهند أعلنت في 8 أبريل/نيسان، هدنة مؤقتة، بوساطة باكستانية. وبعد أن تعطل الجولة الأولى من المفاوضات بين الجانبين في باكستان، أصدر ترمب في 13 أبريل/نيسان، فرض حصار على موانئ إيران، وعلى أي سفينة تمر عبر مضيق هرمز بعد الحصول على إذن من طهران





