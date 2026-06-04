ترامب يعتزم استئناف الحرب مع إيران إذا أسفر أي هجوم عن مقتل جنود أميركيين

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ مساعديه سراً بأنه قد يعيد النظر في وقف إطلاق النار القائم مع إيران ويستأنف حرباً واسعة النطاق إذا أسفر أي هجوم إيراني عن مقتل جنود أميركيين.

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ مساعديه سراً بأنه قد يعيد النظر في وقف إطلاق النار القائم مع إيران ويستأنف حرب اً واسعة النطاق إذا أسفر أي هجوم إيران ي عن مقتل جنود أميركيين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن ترامب ما زال متمسكاً بالهدنة الحالية رغم استمرار المواجهات المحدودة والهجمات المتبادلة بين الجانبين خلال الأسابيع الماضية. وأوضحت الصحيفة أن موقف ترامب يعكس رغبته في تجنب الانزلاق إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط، مع استعداده لتحمل مستوى محدود من التصعيد العسكري ما دام لا يؤدي إلى خسائر بشرية أميركية مباشرة.

وشهدت الأيام الأخيرة تبادلاً للهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت ما زالت فيه التوترات بشأن مضيق هرمز تلقي بظلالها على أسواق الطاقة والتجارة العالمية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن ترامب ما زال متمسكاً بالهدنة الحالية رغم استمرار المواجهات المحدودة والهجمات المتبادلة بين الجانبين خلال الأسابيع الماضية.

وأوضحت الصحيفة أن موقف ترامب يعكس رغبته في تجنب الانزلاق إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط، مع استعداده لتحمل مستوى محدود من التصعيد العسكري ما دام لا يؤدي إلى خسائر بشرية أميركية مباشرة. وشهدت الأيام الأخيرة تبادلاً للهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت ما زالت فيه التوترات بشأن مضيق هرمز تلقي بظلالها على أسواق الطاقة والتجارة العالمية





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دونالد ترامب إيران حرب شرق الأوسط مضيق هرمز

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