ترامب ينتقد بشدة خطط إسرائيل لتوسيع العمليات العسكرية في لبنان

وفقاً لتقرير موقع أكسيوس، هاتف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعبّر عن غضبه من خطط توسيع العمليات العسكرية واستهداف بيروت، محذراً من أن ذلك يهدد العزلة الدولية لإسرائيل ويعرقل المفاوضات مع إيران. ويُعتبر الاتصال من أكثر المكالمات توتراً بين الرجلين.

كشف موقع أكسيوس، نقلا عن مسؤولين أميركيين ومصادر مطلعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجه انتقادات حادة لرئيس الوزراء ال إسرائيل ي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي جرى بينهما على خلفية التصعيد العسكري ال إسرائيل ي في لبنان .

حسب التقرير، أعرب ترامب عن غضبه من الخطط الإسرائيلية لتوسيع العمليات العسكرية واستهداف بيروت، محذرا من أن مثل هذه الخطوات ستزيد من عزلة إسرائيل دولياً وتهدد الجهود الدبلوماسية الجارية في المنطقة. كما أوضح أن التوسع في العمليات قد ينسف المفاوضات الجارية مع إيران، والتي تتضمن مسودة تفاهم تنص على وقف القتال في لبنان وإعادة فتح مضيق هرمز. ووصف مصدر مطلع الاتصال بأنه كان من بين أكثر المكالمات توتراً بين الرجلين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وأضاف التقرير أن ترامب كان منزعجاً أيضاً من ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في لبنان، ومن توسيع العمليات البرية الإسرائيلية في الجنوب، معتبراً أن الرد الإسرائيلي أصبح غير متناسب مع التهديدات التي تواجهها. وفي أعقاب الاتصال، أعلن ترامب أن المفاوضات مع إيران لا تزال مستمرة "بوتيرة سريعة"، في حين أكد مسؤول إسرائيلي للموقع أن تل أبيب لا تخطط حالياً لتنفيذ ضربات ضد أهداف تابعة لحزب الله في بيروت.

جراء ذلك، أصدر نتنياهو بياناً أكد فيه أن إسرائيل ستواصل عملياتها في جنوب لبنان، وأنها سيتحرك ضد أهداف في بيروت إذا استمرت الهجمات المنطلقة من الأراضي اللبنانية. يأتي هذا التوتر في ظل محاولات دبلوماسية جادة لتخفيف الأوضاع في المنطقة، حيث تتداخل المصالح الأميركية والإسرائيلية مع المفاوضات الإيرانية. ويرى مراقبون أن انتقادات ترامب لنتنياهو تعكس رغبة الإدارة الأميركية في منع تصعيد قد يؤثر على استقرار المنطقة ويقوض فرص الحلول الدبلوماسية.

في المقابل، تؤكد إسرائيل على حقها في الدفاع عن نفسها ضد تهديدات حزب الله، لكنها تواجه انتقادات متزايدة من شركائها الغربيين بسبب الثمن البشري. التطورات تساهم في تعقيد المشهد السياسي وتضع حداً من الثقة بين الحلفاء التقليديين





