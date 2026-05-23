ترامب يتأمر بقائله في واشنطن لحضور مراسم زواجه بعد قرارات بشأن إيران

حسب تقارير أمريكية، تستعد إدارة ترامب لشن جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران، بينما يلجأ آخرون لتأجيلها لإعطاء فرصة الدبلوماسية. في المقابل، حذر الحرس الثوري الإيراني من أن أي هجمات جديدة خاصةً لولايات المتحدة أو إسرائيل ضد إيران قد تؤدي إلى توسيع نطاق الحرب خارج الشرق الأوسط.

كشفت تقارير أمريكية أن إدارة دونالد ترامب تستعد لشن جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران ، رغم استمرار المسار الدبلوماسي بين الجانبين. وألغى عدد من مسؤولي الجيش والاستخبارات الأمريكية إجازاتهم خلال عطلة"يوم الذكرى" تحسبا لأي تصعيد محتمل.

وبحسب مصادر مطلعة، لم يتخذ قرار نهائي حتى مساء الجمعة بشأن تنفيذ الضربات، إلا أن وزارة الدفاع الأمريكية بدأت تحديث قوائم الاستدعاء في القواعد العسكرية الخارجية، بالتزامن مع إعادة انتشار بعض القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، ضمن إجراءات تهدف إلى تقليص الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة خشية رد إيراني محتمل





